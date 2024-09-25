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Россия нарастила производство золота на 4,7 процента - 25.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240925/zoloto-851784062.html
Россия нарастила производство золота на 4,7 процента
Россия нарастила производство золота на 4,7 процента - 25.09.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила производство золота на 4,7 процента
Россия по итогам января-августа 2024 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 4,7% по сравнению с... | 25.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-25T19:40+0300
2024-09-25T19:40+0300
экономика
россия
росстат
золото
производство золота
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия по итогам января-августа 2024 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. При этом в августе производство золота сократилось на 0,9% к августу 2023 года. Относительно предыдущего месяца – июля – оно снизилось на 0,6%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
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россия, росстат, золото, производство золота
Экономика, РОССИЯ, Росстат, золото, производство золота
19:40 25.09.2024
 
Россия нарастила производство золота на 4,7 процента

Росстат: РФ в январе-августе увеличила производство золота на 4,7 процента

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркировка слитка золота высшей пробы 99,99% чистоты
Маркировка слитка золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия по итогам января-августа 2024 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.
При этом в августе производство золота сократилось на 0,9% к августу 2023 года. Относительно предыдущего месяца – июля – оно снизилось на 0,6%.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
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