https://1prime.ru/20240925/zoloto-851784062.html

Россия нарастила производство золота на 4,7 процента

Россия нарастила производство золота на 4,7 процента - 25.09.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила производство золота на 4,7 процента

Россия по итогам января-августа 2024 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 4,7% по сравнению с... | 25.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-25T19:40+0300

2024-09-25T19:40+0300

2024-09-25T19:40+0300

экономика

россия

росстат

золото

производство золота

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/78/842087848_0:92:3315:1957_1920x0_80_0_0_1542252fabaec090448993e49c4a8431.jpg

МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. Россия по итогам января-августа 2024 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. При этом в августе производство золота сократилось на 0,9% к августу 2023 года. Относительно предыдущего месяца – июля – оно снизилось на 0,6%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.

https://1prime.ru/20240925/zoloto-851781877.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат, золото, производство золота