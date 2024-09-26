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Nissan выкупит у Renault 5% своих акций - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Nissan выкупит у Renault 5% своих акций
Nissan выкупит у Renault 5% своих акций - 26.09.2024, ПРАЙМ
Nissan выкупит у Renault 5% своих акций
Автомобильная компания Renault заявила о намерении продать до 195,5 миллиона акций Nissan (это доля в 5%) самой этой японской компании, а Nissan в свою очередь... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T11:37+0300
2024-09-26T11:37+0300
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Автомобильная компания Renault заявила о намерении продать до 195,5 миллиона акций Nissan (это доля в 5%) самой этой японской компании, а Nissan в свою очередь собирается выкупить эту долю, следует из релизов обеих фирм. "После двух продаж акций Nissan 13 декабря 2023 года и 28 марта 2024 года Renault Group объявляет о третьей с намерением продать компании Nissan до 195 473 600 акций Nissan, составляющих около 5% капитала Nissan", - заявила французская компания. Японская компания отмечает, что получила уведомление от Renault и приняла решение приобрести все эти 195 473 600 акций, воспользовавшись своим преимущественным правом. Продажа будет осуществлена в рамках программы обратного выкупа акций, объявленной Nissan 26 сентября, и будет осуществлена 27 сентября, следует из релизов. Согласно сообщению японской компании, стоимость выкупа составит около 79,851 миллиарда иен, что в целом соответствует объявленной Renault сумме в 494 миллиона евро. В июле компании окончательно договорились о владении равными долями в 15% друг друга.
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nissan, renault, renault-nissan-mitsubishi, акции
Nissan, Renault, Renault-Nissan-Mitsubishi, Акции
11:37 26.09.2024
 
Nissan выкупит у Renault 5% своих акций

Renault заявила о намерении продать до 195,5 миллиона акций Nissan

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМосковский Международный Автомобильный Салон 2012
Московский Международный Автомобильный Салон 2012 - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Автомобильная компания Renault заявила о намерении продать до 195,5 миллиона акций Nissan (это доля в 5%) самой этой японской компании, а Nissan в свою очередь собирается выкупить эту долю, следует из релизов обеих фирм.
"После двух продаж акций Nissan 13 декабря 2023 года и 28 марта 2024 года Renault Group объявляет о третьей с намерением продать компании Nissan до 195 473 600 акций Nissan, составляющих около 5% капитала Nissan", - заявила французская компания.
Японская компания отмечает, что получила уведомление от Renault и приняла решение приобрести все эти 195 473 600 акций, воспользовавшись своим преимущественным правом.
Продажа будет осуществлена в рамках программы обратного выкупа акций, объявленной Nissan 26 сентября, и будет осуществлена 27 сентября, следует из релизов.
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Согласно сообщению японской компании, стоимость выкупа составит около 79,851 миллиарда иен, что в целом соответствует объявленной Renault сумме в 494 миллиона евро.
В июле компании окончательно договорились о владении равными долями в 15% друг друга.
 
NissanRenaultRenault-Nissan-MitsubishiАкции
 
 
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