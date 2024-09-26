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Nissan выкупит у Renault 5% своих акций

Nissan выкупит у Renault 5% своих акций - 26.09.2024, ПРАЙМ

Nissan выкупит у Renault 5% своих акций

Автомобильная компания Renault заявила о намерении продать до 195,5 миллиона акций Nissan (это доля в 5%) самой этой японской компании, а Nissan в свою очередь... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T11:37+0300

2024-09-26T11:37+0300

2024-09-26T11:37+0300

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Автомобильная компания Renault заявила о намерении продать до 195,5 миллиона акций Nissan (это доля в 5%) самой этой японской компании, а Nissan в свою очередь собирается выкупить эту долю, следует из релизов обеих фирм. "После двух продаж акций Nissan 13 декабря 2023 года и 28 марта 2024 года Renault Group объявляет о третьей с намерением продать компании Nissan до 195 473 600 акций Nissan, составляющих около 5% капитала Nissan", - заявила французская компания. Японская компания отмечает, что получила уведомление от Renault и приняла решение приобрести все эти 195 473 600 акций, воспользовавшись своим преимущественным правом. Продажа будет осуществлена в рамках программы обратного выкупа акций, объявленной Nissan 26 сентября, и будет осуществлена 27 сентября, следует из релизов. Согласно сообщению японской компании, стоимость выкупа составит около 79,851 миллиарда иен, что в целом соответствует объявленной Renault сумме в 494 миллиона евро. В июле компании окончательно договорились о владении равными долями в 15% друг друга.

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