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Вопрос легализации онлайн-продаж алкоголя заморожен, заявили в Минфине

Вопрос легализации онлайн-продаж алкоголя заморожен, заявили в Минфине - 26.09.2024, ПРАЙМ

Вопрос легализации онлайн-продаж алкоголя заморожен, заявили в Минфине

Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя никак не продвигается, обсуждение заморожено, рассказал РИА Новости статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T13:43+0300

2024-09-26T13:43+0300

2024-09-26T13:43+0300

алкоголь

минфин

онлайн-магазин

продажи

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя никак не продвигается, обсуждение заморожено, рассказал РИА Новости статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели. Минфин РФ ранее вел дискуссию с Минздравом по вопросу легализации продаж алкоголя в интернете. Финансовое ведомство планировало таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних. "Никак, вопрос заморожен. Позиция Минздрава, который будет говорить о том, что это будет способствовать распространению употребления алкоголя, поэтому, соответственно, они против. Поэтому на данный момент обсуждения заморожены", - ответил Сазанов на соответствующий вопрос. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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алкоголь, минфин, онлайн-магазин, продажи