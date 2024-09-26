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Вопрос легализации онлайн-продаж алкоголя заморожен, заявили в Минфине - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Вопрос легализации онлайн-продаж алкоголя заморожен, заявили в Минфине
Вопрос легализации онлайн-продаж алкоголя заморожен, заявили в Минфине - 26.09.2024, ПРАЙМ
Вопрос легализации онлайн-продаж алкоголя заморожен, заявили в Минфине
Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя никак не продвигается, обсуждение заморожено, рассказал РИА Новости статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T13:43+0300
2024-09-26T13:43+0300
алкоголь
минфин
онлайн-магазин
продажи
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя никак не продвигается, обсуждение заморожено, рассказал РИА Новости статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели. Минфин РФ ранее вел дискуссию с Минздравом по вопросу легализации продаж алкоголя в интернете. Финансовое ведомство планировало таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних. "Никак, вопрос заморожен. Позиция Минздрава, который будет говорить о том, что это будет способствовать распространению употребления алкоголя, поэтому, соответственно, они против. Поэтому на данный момент обсуждения заморожены", - ответил Сазанов на соответствующий вопрос. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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алкоголь, минфин, онлайн-магазин, продажи
алкоголь, Минфин, онлайн-магазин, продажи
13:43 26.09.2024
 
Вопрос легализации онлайн-продаж алкоголя заморожен, заявили в Минфине

Минфин РФ: обсуждение вопроса легализации онлайн-продаж алкоголя заморожено

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДегустация вина в Крыму
Дегустация вина в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Вопрос о легализации онлайн-продаж алкоголя никак не продвигается, обсуждение заморожено, рассказал РИА Новости статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели.
Минфин РФ ранее вел дискуссию с Минздравом по вопросу легализации продаж алкоголя в интернете. Финансовое ведомство планировало таким образом обелить рынок, поскольку видит в сети значительные объемы нелегальной торговли этой продукцией. Но Минздрав опасается, что это повысит доступность спиртного, в том числе для несовершеннолетних.
"Никак, вопрос заморожен. Позиция Минздрава, который будет говорить о том, что это будет способствовать распространению употребления алкоголя, поэтому, соответственно, они против. Поэтому на данный момент обсуждения заморожены", - ответил Сазанов на соответствующий вопрос.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ГД поддержала уплату пошлины за каждую точку продажи алкоголя
16 сентября, 11:32
 
алкогольМинфинонлайн-магазинпродажи
 
 
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