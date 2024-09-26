Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин намерен упростить получение лицензий на розничную продажу алкоголя - 26.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240926/alkogol-851802271.html
Минфин намерен упростить получение лицензий на розничную продажу алкоголя
Минфин намерен упростить получение лицензий на розничную продажу алкоголя - 26.09.2024, ПРАЙМ
Минфин намерен упростить получение лицензий на розничную продажу алкоголя
Минфин РФ подготовил законопроект, предусматривающий упрощенное получение лицензий на розничную продажу алкоголя, соответствующий документ опубликован на... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T13:56+0300
2024-09-26T13:56+0300
минфин
алкоголь
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/97/827129791_0:13:2771:1571_1920x0_80_0_0_83bfd5aabe8ce8f0ad942f9545d94662.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил законопроект, предусматривающий упрощенное получение лицензий на розничную продажу алкоголя, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Изменения предлагаются в закон ‎"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Прежде всего, как следует из пояснительной записки к документу, предлагается сократить сроки рассмотрения заявлений соискателей лицензий на розничную продажу алкогольной продукции до 15 рабочих дней с 30 календарных. Кроме того, предусматривается сокращение перечня документов для получения лицензии на розничную продажу алкоголя и розничной продажи алкогольной продукции, а также его продажу при оказании услуг общественного питания. При этом отмечается, что требуемая для получения такой лицензии информация будет проверяться лицензирующим органом в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти. Ожидается, что соответствующие изменения, в случае принятия закона, вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
https://1prime.ru/20240926/alkogol-851801709.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/97/827129791_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d4778fc5a9bf644cd8eefcee9286fa58.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минфин, алкоголь
Минфин, алкоголь
13:56 26.09.2024
 
Минфин намерен упростить получение лицензий на розничную продажу алкоголя

Минфин РФ предлагает упростить получение лицензий на продажу алкоголя в рознице

© РИА Новости . Георгий Зимарев | Перейти в медиабанк% Полка с алкоголем в магазине
% Полка с алкоголем в магазине - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Георгий Зимарев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил законопроект, предусматривающий упрощенное получение лицензий на розничную продажу алкоголя, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Изменения предлагаются в закон ‎"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".
Прежде всего, как следует из пояснительной записки к документу, предлагается сократить сроки рассмотрения заявлений соискателей лицензий на розничную продажу алкогольной продукции до 15 рабочих дней с 30 календарных.
Кроме того, предусматривается сокращение перечня документов для получения лицензии на розничную продажу алкоголя и розничной продажи алкогольной продукции, а также его продажу при оказании услуг общественного питания.
Дегустация вина в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
Вопрос легализации онлайн-продаж алкоголя заморожен, заявили в Минфине
13:43
При этом отмечается, что требуемая для получения такой лицензии информация будет проверяться лицензирующим органом в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти.
Ожидается, что соответствующие изменения, в случае принятия закона, вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
 
Минфиналкоголь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала