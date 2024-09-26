https://1prime.ru/20240926/alkogol-851802271.html

Минфин намерен упростить получение лицензий на розничную продажу алкоголя

Минфин намерен упростить получение лицензий на розничную продажу алкоголя - 26.09.2024, ПРАЙМ

Минфин намерен упростить получение лицензий на розничную продажу алкоголя

Минфин РФ подготовил законопроект, предусматривающий упрощенное получение лицензий на розничную продажу алкоголя, соответствующий документ опубликован на... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T13:56+0300

2024-09-26T13:56+0300

2024-09-26T13:56+0300

минфин

алкоголь

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил законопроект, предусматривающий упрощенное получение лицензий на розничную продажу алкоголя, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Изменения предлагаются в закон ‎"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Прежде всего, как следует из пояснительной записки к документу, предлагается сократить сроки рассмотрения заявлений соискателей лицензий на розничную продажу алкогольной продукции до 15 рабочих дней с 30 календарных. Кроме того, предусматривается сокращение перечня документов для получения лицензии на розничную продажу алкоголя и розничной продажи алкогольной продукции, а также его продажу при оказании услуг общественного питания. При этом отмечается, что требуемая для получения такой лицензии информация будет проверяться лицензирующим органом в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти. Ожидается, что соответствующие изменения, в случае принятия закона, вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

https://1prime.ru/20240926/alkogol-851801709.html

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минфин, алкоголь