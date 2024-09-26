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Отступили от недельных максимумов - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Отступили от недельных максимумов
Отступили от недельных максимумов - 26.09.2024, ПРАЙМ
Отступили от недельных максимумов
Рынок корректируется после роста на 13% за последние 3 недели. Индекс Мосбиржи завершил торги среды снижением на 1,46% на отметке 2830,11 п, индекс РТС тем не... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T08:57+0300
2024-09-26T08:57+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
фрс сша
росстат
headhunter
мтс
банк россии
полюс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851790975.jpg?1727330238
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Рынок корректируется после роста на 13% за последние 3 недели. Индекс Мосбиржи завершил торги среды снижением на 1,46% на отметке 2830,11 п, индекс РТС тем не менее повысился на 0,95% до 965,00 п.Котировки золота остаются на траектории роста и торгуются около исторических максимумов. Поддержку ценам на золото по-прежнему оказывают перспектива снижения ставок ЕЦБ и ФРС США и покупки центральных банков развивающихся стран на фоне геополитической нестабильности в мире.Недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) от Росстата за период с 17 по 23 сентября отражают замедление инфляции: темпы роста ИПЦ составили 0,06% по сравнению с 0,10% на предыдущей неделе. Годовая замедлилась до 8,75% с 8,94% неделей ранее. На торгах в среду доходность по краткосрочным ОФЗ оставалась выше 19%, хотя индекс государственных облигаций RGBI торгуется практически не изменился, показав рост на 0,15% до 102,49 п.По акциям Headhunter сегодня стартуют торги после паузы в 1,5 месяца, за которые компанию провела редомициляцию с Кипра в Калининградскую область. В начале торгов нельзя исключать повышенной волатильности, учитывая потенциальный "навеса" предложения в объеме 20-25 млрд руб.Полюс получил первое золото из руды на месторождении "Сухой лог". Этот проект сейчас является основной точкой роста добычи компании, с помощью которого Полюс рассчитывает увеличить производство золото на 80-90% после 2028 года.Компания МТС заявила о намерении провести IPO дочерней компании МТС ads в 2025 году. Менеджмент также заявил, что в планах вывести еще 4-5 дочерних компаний. Важное условие, чтобы продаваемый на размещении бизнес уже генерировал к моменту IPO доходы.Вчера на сайте Банка России вышли оборотные ведомости (РСБУ отчетности) по российским банкам. Снижение процентной маржи наблюдается у МТС Банка, прибыль за месяц снизилась более чем в два раза к июлю. Лучше всех с высокими ставками справляется ТКС Холдинг, прибыль к июлю выросла на 23,3%.
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2024
Кирилл Климентьев
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Кирилл Климентьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/06/851378879_0:0:919:919_100x100_80_0_0_d7aa648bdf9c5d556643ad37506e08e0.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, фрс сша, росстат, headhunter, мтс, банк россии, полюс
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, ФРС США, Росстат, Headhunter, МТС, Банк России, Полюс
08:57 26.09.2024
 

Отступили от недельных максимумов

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Автор - Кирилл Климентьев, аналитик Цифра брокер
Кирилл Климентьев
аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Рынок корректируется после роста на 13% за последние 3 недели. Индекс Мосбиржи завершил торги среды снижением на 1,46% на отметке 2830,11 п, индекс РТС тем не менее повысился на 0,95% до 965,00 п.
Котировки золота остаются на траектории роста и торгуются около исторических максимумов. Поддержку ценам на золото по-прежнему оказывают перспектива снижения ставок ЕЦБ и ФРС США и покупки центральных банков развивающихся стран на фоне геополитической нестабильности в мире.
Недельные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) от Росстата за период с 17 по 23 сентября отражают замедление инфляции: темпы роста ИПЦ составили 0,06% по сравнению с 0,10% на предыдущей неделе. Годовая замедлилась до 8,75% с 8,94% неделей ранее. На торгах в среду доходность по краткосрочным ОФЗ оставалась выше 19%, хотя индекс государственных облигаций RGBI торгуется практически не изменился, показав рост на 0,15% до 102,49 п.
По акциям Headhunter сегодня стартуют торги после паузы в 1,5 месяца, за которые компанию провела редомициляцию с Кипра в Калининградскую область. В начале торгов нельзя исключать повышенной волатильности, учитывая потенциальный "навеса" предложения в объеме 20-25 млрд руб.
Полюс получил первое золото из руды на месторождении "Сухой лог". Этот проект сейчас является основной точкой роста добычи компании, с помощью которого Полюс рассчитывает увеличить производство золото на 80-90% после 2028 года.
Компания МТС заявила о намерении провести IPO дочерней компании МТС ads в 2025 году. Менеджмент также заявил, что в планах вывести еще 4-5 дочерних компаний. Важное условие, чтобы продаваемый на размещении бизнес уже генерировал к моменту IPO доходы.
Вчера на сайте Банка России вышли оборотные ведомости (РСБУ отчетности) по российским банкам. Снижение процентной маржи наблюдается у МТС Банка, прибыль за месяц снизилась более чем в два раза к июлю. Лучше всех с высокими ставками справляется ТКС Холдинг, прибыль к июлю выросла на 23,3%.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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