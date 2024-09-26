https://1prime.ru/20240926/antireyting-851793396.html

"Грозит расходами": эксперты составили рейтинг самых ненадежных автомобилей

"Грозит расходами": эксперты составили рейтинг самых ненадежных автомобилей - 26.09.2024, ПРАЙМ

"Грозит расходами": эксперты составили рейтинг самых ненадежных автомобилей

Многие популярные модели автомобилей, доступные на российском рынке благодаря параллельному импорту, не отличаются высокой надежностью. Эксперты WhatCar... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T10:16+0300

2024-09-26T10:16+0300

2024-09-26T10:16+0300

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Многие популярные модели автомобилей, доступные на российском рынке благодаря параллельному импорту, не отличаются высокой надежностью. Эксперты WhatCar составили антирейтинг авто, его приводит издание "Autonews".Худшим премиальным автомобилем эксперты назвали седан Genesis G70 с полным приводом. Конкурирующие модели того же ценового сегмента отличаются гораздо большим функционалом и удобством в управлении.Отличился и электрический минивэн Mercedes EQV, имеющий небольшой запас хода, неудобное рулевое и мультимедийное управление и некачественную отделку салона. Высокая цена при этом совсем не соответствует заявленным характеристикам.В антирейтинг попали и кроссоверы Jeep Compass и Jeep Renegade c ненадежными и "прожорливыми" двигателями и необоснованно завышенной стоимостью. Кроме того, модели отличились излишне "скромным" интерьером и неудобным управлением.Эксперты также включили в список универсал Genesis G70 Shooting Brake, хэтчбек Kia XCeed и электрический кроссовер Lexus UX 300e, каждый из которых отличился "посредственным" исполнением, провальным соотношением цены и качества, а также неудобным салоном и багажными отделениями.

https://1prime.ru/20240926/avto-851792584.html

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