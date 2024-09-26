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Глава АСВ рассказал, как изменятся банки через десять лет

Глава АСВ рассказал, как изменятся банки через десять лет - 26.09.2024, ПРАЙМ

Глава АСВ рассказал, как изменятся банки через десять лет

Российские банки через десять лет смогут прогнозировать доход человека, нетехнологических банков в РФ не останется вовсе, офисы станут электронными, а карты... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T16:17+0300

2024-09-26T16:17+0300

2024-09-26T16:17+0300

экономика

россия

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асв

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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Российские банки через десять лет смогут прогнозировать доход человека, нетехнологических банков в РФ не останется вовсе, офисы станут электронными, а карты сменит биометрия, таким мнением поделился на XXI Международном банковском форуме генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников. "За последующие десять лет банковские услуги сохранятся без изменений, а вот форма их предоставления может существенно поменяться... Через десять лет, мне кажется, у нас нетехнологичных банков просто не останется", - считает Мельников. "Изменится, очевидно, и рынок банковских услуг, потому что точность прогнозирования расчетов оценки вероятностей событий кардинальным образом изменится. Допустим... банки начнут точно прогнозировать будущие доходы клиента, ведь у нас сегодня идет конкуренция за текущий доход, который есть у человека...", - заявил он. Более того, Мельников предположил, что офисы банков могут стать полностью электронными, с одним функционирующим сотрудником. "Я уверен, что через десять лет у нас либо синий банк, либо зеленый, либо красный, либо другого цвета сделает и выпустит электронный офис, в котором, может быть, будет один сотрудник, а все остальное - это будет электронный интерфейс без всякого отличия", - поделился своим видением глава АСВ. Также, по его словам, биометрия полностью вытеснит банковские карты. "Биометрия, я думаю, что она полностью вытеснит карточки как таковые, и у нас средство доступа будет не механическим, а биометрическим... по радужке нашей, например", - сказал он.

https://1prime.ru/20240926/fond-851808449.html

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россия, банки, асв