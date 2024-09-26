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ЦБ намерен рассмотреть возможность внедрения стандарта для автокредитования - 26.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ намерен рассмотреть возможность внедрения стандарта для автокредитования
ЦБ намерен рассмотреть возможность внедрения стандарта для автокредитования - 26.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ намерен рассмотреть возможность внедрения стандарта для автокредитования
Банк России при успешной реализации ипотечного стандарта для банков РФ рассмотрит возможность внедрения стандарта для автокредитования, сказал руководитель... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T22:23+0300
2024-09-26T22:52+0300
банк россии
россия
автокредитование
стандарт
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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России при успешной реализации ипотечного стандарта для банков РФ рассмотрит возможность внедрения стандарта для автокредитования, сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. "Мы вместе с "Дом.РФ" и вместе с банками ведем большую работу, чтобы сделать ипотечный рынок более прозрачным, понятным и безрисковым. Здесь Минфин РФ наш надежный партнер, в том числе и в рамках Комитета по стандартам деятельности кредитных организаций… это новый инструментарий, который позволяет совместно вырабатывать квазирегулирование по рискам по своей природе и по нормативному регулированию, однако применяемое в порядке установления самим банковским сообществом совместно с регулятором", - отметил он на Международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России. По его словам, несколько дней назад была определена финальная редакция ипотечного стандарта. Стандарт позволит в значительной степени урегулировать, исключить реализацию негативных практик на рынке ипотеки, которые бы приводили к надуванию пузыря или к рискам на микроуровнях для конкретного заемщика за счет различных перекосов ценообразования, политики скидок, непрозрачности разных условий кредитования. "Я бы сказал, что новый качественный шаг вперед. Я думаю, что мы системой стандартов деятельности кредитных организаций будем пользоваться и дальше. С ипотеки мы начали, но если этот эксперимент окажется удачным, то мы рассчитываем в автокредитовании применить такой же инструментарий", - обратил внимание он.
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россия, автокредитование, стандарт
Банк России, РОССИЯ, автокредитование, стандарт
22:23 26.09.2024 (обновлено: 22:52 26.09.2024)
 
ЦБ намерен рассмотреть возможность внедрения стандарта для автокредитования

Мамута: ЦБ рассмотрит возможность внедрения стандарта для автокредитования

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России при успешной реализации ипотечного стандарта для банков РФ рассмотрит возможность внедрения стандарта для автокредитования, сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
"Мы вместе с "Дом.РФ" и вместе с банками ведем большую работу, чтобы сделать ипотечный рынок более прозрачным, понятным и безрисковым. Здесь Минфин РФ наш надежный партнер, в том числе и в рамках Комитета по стандартам деятельности кредитных организаций… это новый инструментарий, который позволяет совместно вырабатывать квазирегулирование по рискам по своей природе и по нормативному регулированию, однако применяемое в порядке установления самим банковским сообществом совместно с регулятором", - отметил он на Международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.
По его словам, несколько дней назад была определена финальная редакция ипотечного стандарта. Стандарт позволит в значительной степени урегулировать, исключить реализацию негативных практик на рынке ипотеки, которые бы приводили к надуванию пузыря или к рискам на микроуровнях для конкретного заемщика за счет различных перекосов ценообразования, политики скидок, непрозрачности разных условий кредитования.
"Я бы сказал, что новый качественный шаг вперед. Я думаю, что мы системой стандартов деятельности кредитных организаций будем пользоваться и дальше. С ипотеки мы начали, но если этот эксперимент окажется удачным, то мы рассчитываем в автокредитовании применить такой же инструментарий", - обратил внимание он.
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