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"Альфа-Капитал" запустила БПИФ с ежеквартальными выплатами от дивидендов

"Альфа-Капитал" запустила БПИФ с ежеквартальными выплатами от дивидендов - 26.09.2024, ПРАЙМ

"Альфа-Капитал" запустила БПИФ с ежеквартальными выплатами от дивидендов

УК "Альфа-Капитал" запустила первый в России биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) с ежеквартальным распределением пайщикам полученных от компаний,... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T12:12+0300

2024-09-26T12:12+0300

2024-09-26T12:12+0300

экономика

россия

ук "альфа-капитал"

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. УК "Альфа-Капитал" запустила первый в России биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ) с ежеквартальным распределением пайщикам полученных от компаний, входящих в пакет его акций, дивидендов, следует из сообщения компании. "Компания запустила первый в России БПИФ акций с выплатами дохода с привязкой к дивидендной доходности индекса Мосбиржи... Доход фонда будет ежеквартально рассчитываться и пропорционально распределяться между инвесторами. Благодаря этому БПИФ особенно актуален для тех, кто хочет получать пассивный доход и ищет потенциальную защиту от инфляции за счет роста рынка акций", - сообщает компания. Уточняется, что в БПИФ "Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода", помимо бумаг компаний, выплачивающих высокие дивиденды, также планируется покупать и бумаги компаний, которые могут начать выплаты после "переезда" в РФ (редомициляции). "Продукты с выплатой дохода популярны среди частных инвесторов — это очевидно в том числе и по притокам в фонды "Альфа-Капитала". Тем более что несмотря на снижение рынка, многие эмитенты продолжают выплату дивидендов", — прокомментировала генеральный директор УК "Альфа-Капитал" Ирина Кривошеева. "Наряду с такими преимуществами БПИФов, как доступность, ликвидность и удобство, новый фонд дает возможность пайщикам регулярно получать промежуточные выплаты, что значительно увеличивает его инвестиционную привлекательность", - в свою очередь прокомментировал управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин.

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россия, ук "альфа-капитал"