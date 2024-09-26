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БРИКС является привлекательным объединением, заявили в Венгрии - 26.09.2024, ПРАЙМ
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БРИКС является привлекательным объединением, заявили в Венгрии
БРИКС является привлекательным объединением, заявили в Венгрии - 26.09.2024, ПРАЙМ
БРИКС является привлекательным объединением, заявили в Венгрии
БРИКС является привлекательным и открытым объединением, ЕС "следует поучиться" у организации, считает венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Об этом... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T05:07+0300
2024-09-26T05:11+0300
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ООН, 26 сен – ПРАЙМ. БРИКС является привлекательным и открытым объединением, ЕС "следует поучиться" у организации, считает венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости."Нам следует поучиться у БРИКС, потому что БРИКС является привлекательным для многих стран и открытым для новых членов. Почему Европейский союз не может вести себя таким же образом? Меня беспокоит будущее Европейского союза, потому что, если мы останемся такими закрытыми и будем отвергать новые страны, мы много потеряем в плане влияния на международную политику и мировую экономику", – подчеркнул глава МИД Венгрии на полях Генассамблеи ООН. БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
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брикс, венгрия, ес
Политика, БРИКС, ВЕНГРИЯ, ЕС
05:07 26.09.2024 (обновлено: 05:11 26.09.2024)
 
БРИКС является привлекательным объединением, заявили в Венгрии

Сийярто: БРИКС является привлекательным и открытым объединением

© Sputnik | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
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ООН, 26 сен – ПРАЙМ. БРИКС является привлекательным и открытым объединением, ЕС "следует поучиться" у организации, считает венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
"Нам следует поучиться у БРИКС, потому что БРИКС является привлекательным для многих стран и открытым для новых членов. Почему Европейский союз не может вести себя таким же образом? Меня беспокоит будущее Европейского союза, потому что, если мы останемся такими закрытыми и будем отвергать новые страны, мы много потеряем в плане влияния на международную политику и мировую экономику", – подчеркнул глава МИД Венгрии на полях Генассамблеи ООН.
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
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