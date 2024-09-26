https://1prime.ru/20240926/briks-851802851.html

Путин обозначил главную цель БРИКС

Путин обозначил главную цель БРИКС - 26.09.2024, ПРАЙМ

Путин обозначил главную цель БРИКС

БРИКС видит свою задачу в сложении экономических потенциалов, создании пространства взаимовыгодного сотрудничества стран, заявил президент РФ Владимир Путин. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T14:21+0300

2024-09-26T14:21+0300

2024-09-26T14:21+0300

энергетика

брикс

мироустройство

сотрудничество

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. БРИКС видит свою задачу в сложении экономических потенциалов, создании пространства взаимовыгодного сотрудничества стран, заявил президент РФ Владимир Путин."БРИКС, Россия председательствует в этой организации в текущем году, видит свою задачу в сложении экономических потенциалов, в создании пространства возможностей для всех, кто заинтересован в гармоничном, взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Президент РФ подчеркнул, что он говорит именно о взаимовыгодном сотрудничестве."То есть в общих интересах наших стран и народов", - уточнил Путин.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240926/ekonomika-851802743.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брикс, мироустройство, сотрудничество, владимир путин