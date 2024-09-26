Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Прямая угроза Зеленскому". Буданов* готовится стать президентом - 26.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240926/budanov-851791242.html
"Прямая угроза Зеленскому". Буданов* готовится стать президентом
"Прямая угроза Зеленскому". Буданов* готовится стать президентом - 26.09.2024, ПРАЙМ
"Прямая угроза Зеленскому". Буданов* готовится стать президентом
Верхушка киевского режима находится в состоянии противостояния, что может привести к отставке министра обороны Рустема Умерова и начальника Главного управления... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T09:12+0300
2024-09-26T09:12+0300
политика
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846156918_542:270:1703:923_1920x0_80_0_0_16d7561ae7031eb1aa38c5ac9987f007.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Верхушка киевского режима находится в состоянии противостояния, что может привести к отставке министра обороны Рустема Умерова и начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова*, а также нескольких генералов, говорится в материале РИА Новости.Отмечается, что проблема возникла из-за несогласия аппарата президента с руководством военного блока. Буданов обладает политической поддержкой и хорошими связями с ЦРУ и МИ-6, поэтому его возможная отставка может быть связана с острыми отношениями с Андреем Ермаком, главой аппарата главы государства."Это прямая угроза Зеленскому. Его показатели, может, и выше, однако нужно учитывать и антирейтинг. В совокупности это способно дать совершенно другой результат", — заметил в беседе с изданием бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев.По мнению экс-парламентария, Буданова* в перспективе могут перевести на другой пост. например, замглавы МИД Украины, чтобы отрезать его от возможности вести дела самостоятельно.Однако, глава ГУРа пользуется популярностью среди населения и может позиционировать себя в качестве самостоятельного кандидата в президенты, заключили в издании.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://1prime.ru/20240803/zakharova-850644416.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846156918_545:253:1626:1064_1920x0_80_0_0_b0cc1467dd29f495f8f64835d94fa13b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина
Политика, УКРАИНА
09:12 26.09.2024
 
"Прямая угроза Зеленскому". Буданов* готовится стать президентом

Экс-депутат Рады Царев: Ермак зачищает альтернативные центры власти на Украине

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Верхушка киевского режима находится в состоянии противостояния, что может привести к отставке министра обороны Рустема Умерова и начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова*, а также нескольких генералов, говорится в материале РИА Новости.
Отмечается, что проблема возникла из-за несогласия аппарата президента с руководством военного блока. Буданов обладает политической поддержкой и хорошими связями с ЦРУ и МИ-6, поэтому его возможная отставка может быть связана с острыми отношениями с Андреем Ермаком, главой аппарата главы государства.
"Это прямая угроза Зеленскому. Его показатели, может, и выше, однако нужно учитывать и антирейтинг. В совокупности это способно дать совершенно другой результат", — заметил в беседе с изданием бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев.
По мнению экс-парламентария, Буданова* в перспективе могут перевести на другой пост. например, замглавы МИД Украины, чтобы отрезать его от возможности вести дела самостоятельно.
Однако, глава ГУРа пользуется популярностью среди населения и может позиционировать себя в качестве самостоятельного кандидата в президенты, заключили в издании.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Выставка Россия. Создаем цифровой факультет МГИМО вместе!
Захарова указала на подозрительную деталь в угрозе Буданова* в адрес России
3 августа, 13:28
 
ПолитикаУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала