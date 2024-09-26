https://1prime.ru/20240926/budanov-851791242.html

"Прямая угроза Зеленскому". Буданов* готовится стать президентом

"Прямая угроза Зеленскому". Буданов* готовится стать президентом - 26.09.2024, ПРАЙМ

"Прямая угроза Зеленскому". Буданов* готовится стать президентом

Верхушка киевского режима находится в состоянии противостояния, что может привести к отставке министра обороны Рустема Умерова и начальника Главного управления... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T09:12+0300

2024-09-26T09:12+0300

2024-09-26T09:12+0300

политика

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846156918_542:270:1703:923_1920x0_80_0_0_16d7561ae7031eb1aa38c5ac9987f007.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Верхушка киевского режима находится в состоянии противостояния, что может привести к отставке министра обороны Рустема Умерова и начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова*, а также нескольких генералов, говорится в материале РИА Новости.Отмечается, что проблема возникла из-за несогласия аппарата президента с руководством военного блока. Буданов обладает политической поддержкой и хорошими связями с ЦРУ и МИ-6, поэтому его возможная отставка может быть связана с острыми отношениями с Андреем Ермаком, главой аппарата главы государства."Это прямая угроза Зеленскому. Его показатели, может, и выше, однако нужно учитывать и антирейтинг. В совокупности это способно дать совершенно другой результат", — заметил в беседе с изданием бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев.По мнению экс-парламентария, Буданова* в перспективе могут перевести на другой пост. например, замглавы МИД Украины, чтобы отрезать его от возможности вести дела самостоятельно.Однако, глава ГУРа пользуется популярностью среди населения и может позиционировать себя в качестве самостоятельного кандидата в президенты, заключили в издании.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20240803/zakharova-850644416.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина