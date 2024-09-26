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Минфин назвал разумной идею разделить демпфер для бензина и дизтоплива

Минфин назвал разумной идею разделить демпфер для бензина и дизтоплива - 26.09.2024, ПРАЙМ

Минфин назвал разумной идею разделить демпфер для бензина и дизтоплива

Минфин РФ поддерживает разделение демпфирующего механизма в отношении бензина и дизельного топлива, "в сегодняшних условиях это разумно", заявил журналистам... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T10:45+0300

2024-09-26T10:45+0300

2024-09-26T10:45+0300

энергетика

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дизтопливо

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ поддерживает разделение демпфирующего механизма в отношении бензина и дизельного топлива, "в сегодняшних условиях это разумно", заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Российской энергетической недели. В августе Минфин РФ подготовил законопроект для разделения демпфера на бензин и дизтопливо, а также внес в этот законопроект положение о продлении до 1 января 2033 года инвестнадбавки к обратному акцизу на нефть. "В целом мы не возражаем, чтобы одновременно разделять (демпфер - ред.) по бензину и дизелю в рамках его обнуления. Полагаем, что в сегодняшних условиях это разумно", - сказал Сазанов. Также, по его словам, обе темы будут обсуждаться этой осенью. "Мы сейчас обсуждаем, нужно ли продление (инвестнадбавки к акцизу - ред.) и на каких условиях. Я думаю, что к концу осени выйдем на согласование, октябрь-ноябрь", - отметил он. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минфину и Минэнерго законодательно закрепить отмену одновременного обнуления демпфера для бензина и дизтоплива, следовало из протокола проведенного им совещания, с которым ознакомилось РИА Новости. Вице-премьер также поручил продлить до 1 января 2033 года инвестнадбавку к обратному акцизу на нефть и применять ее после 1 января 2027 года, если объекты, являющиеся предметом инвестсоглашения, не введены в эксплуатацию. Ранее об этом просила "Роснефть". Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина или дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, минфин, бензин, дизтопливо