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Акционеры "Инарктики" утвердили дивиденды за второй квартал - 26.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240926/dividendy-851792702.html
Акционеры "Инарктики" утвердили дивиденды за второй квартал
Акционеры "Инарктики" утвердили дивиденды за второй квартал - 26.09.2024, ПРАЙМ
Акционеры "Инарктики" утвердили дивиденды за второй квартал
Акционеры "Инарктики" утвердили выплату дивидендов за второй квартал 2024 года в размере 10 рублей на акцию, совокупные промежуточные выплаты в 2024 году... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T09:50+0300
2024-09-26T09:50+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Инарктики" утвердили выплату дивидендов за второй квартал 2024 года в размере 10 рублей на акцию, совокупные промежуточные выплаты в 2024 году составят 1,76 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "ПАО "Инарктика", крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), сообщает, что внеочередное общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов в размере 10 рублей на одну акцию, таким образом, совокупные промежуточные выплаты компании акционерам за 2024 год составляют 1,76 миллиарда рублей, или 20 рублей на одну обыкновенную акцию компании", - говорится в сообщении. В пресс-службе агентству уточнили, что это выплаты за второй квартал. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 6 октября. В компании отметили, что по итогам первого квартала акционеры получили дивиденды в размере 0,88 миллиарда рублей, или по 10 рублей на одну обыкновенную акцию. ПАО "Инарктика" (ранее - "Русская аквакультура") - крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели в России, владеет 13 действующими фермами - десятью в Баренцевом море и тремя в Карелии.
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россия, дивиденды
Экономика, РОССИЯ, дивиденды
09:50 26.09.2024
 
Акционеры "Инарктики" утвердили дивиденды за второй квартал

Акционеры "Инарктики" утвердили дивиденды в размере десяти рублей на акцию

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Инарктики" утвердили выплату дивидендов за второй квартал 2024 года в размере 10 рублей на акцию, совокупные промежуточные выплаты в 2024 году составят 1,76 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
"ПАО "Инарктика", крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), сообщает, что внеочередное общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов в размере 10 рублей на одну акцию, таким образом, совокупные промежуточные выплаты компании акционерам за 2024 год составляют 1,76 миллиарда рублей, или 20 рублей на одну обыкновенную акцию компании", - говорится в сообщении. В пресс-службе агентству уточнили, что это выплаты за второй квартал.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 6 октября.
В компании отметили, что по итогам первого квартала акционеры получили дивиденды в размере 0,88 миллиарда рублей, или по 10 рублей на одну обыкновенную акцию.
ПАО "Инарктика" (ранее - "Русская аквакультура") - крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели в России, владеет 13 действующими фермами - десятью в Баренцевом море и тремя в Карелии.
 
ЭкономикаРОССИЯдивиденды
 
 
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