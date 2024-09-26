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Акционеры "Инарктики" утвердили дивиденды за второй квартал

Акционеры "Инарктики" утвердили дивиденды за второй квартал - 26.09.2024, ПРАЙМ

Акционеры "Инарктики" утвердили дивиденды за второй квартал

Акционеры "Инарктики" утвердили выплату дивидендов за второй квартал 2024 года в размере 10 рублей на акцию, совокупные промежуточные выплаты в 2024 году... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T09:50+0300

2024-09-26T09:50+0300

2024-09-26T09:50+0300

экономика

россия

дивиденды

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Акционеры "Инарктики" утвердили выплату дивидендов за второй квартал 2024 года в размере 10 рублей на акцию, совокупные промежуточные выплаты в 2024 году составят 1,76 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. "ПАО "Инарктика", крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), сообщает, что внеочередное общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов в размере 10 рублей на одну акцию, таким образом, совокупные промежуточные выплаты компании акционерам за 2024 год составляют 1,76 миллиарда рублей, или 20 рублей на одну обыкновенную акцию компании", - говорится в сообщении. В пресс-службе агентству уточнили, что это выплаты за второй квартал. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 6 октября. В компании отметили, что по итогам первого квартала акционеры получили дивиденды в размере 0,88 миллиарда рублей, или по 10 рублей на одну обыкновенную акцию. ПАО "Инарктика" (ранее - "Русская аквакультура") - крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели в России, владеет 13 действующими фермами - десятью в Баренцевом море и тремя в Карелии.

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россия, дивиденды