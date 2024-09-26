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"Зарплата и ДМС": россияне рассказали о важных факторах при выборе работы - 26.09.2024, ПРАЙМ
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"Зарплата и ДМС": россияне рассказали о важных факторах при выборе работы
"Зарплата и ДМС": россияне рассказали о важных факторах при выборе работы - 26.09.2024, ПРАЙМ
"Зарплата и ДМС": россияне рассказали о важных факторах при выборе работы
Россияне выбрали корпоративное медицинское страхование вторым после зарплаты приоритетным фактором при выборе места работы, за ними - программы... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T05:11+0300
2024-09-26T05:27+0300
работа
трудоустройство
мотивация
россия
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россияне выбрали корпоративное медицинское страхование вторым после зарплаты приоритетным фактором при выборе места работы, за ними - программы профессионального обучения, рассказали РИА Новости исследователи сети клиник Biorise. Там уточнили, что в исследовании приняли участие пять тысяч сотрудников российских компаний. "Корпоративное медицинское страхование занимает второе место по важности среди факторов мотивации (ответ 38% респондентов), уступая лишь заработной плате (49% ответов). На третьем месте находятся программы профессионального обучения и тренингов (13% ответов)", - сообщили аналитики. По данным исследования, 18,1% респондентов работают в организациях, предоставляющих ДМС всем сотрудникам, 10,1% - в компаниях, выборочно предлагающих подобное страхование, и 71,8% трудоустроены без опции получения корпоративной медицинской страховки. В том числе большинство россиян - 82,4% - хотят расширения или обновления набора услуг, включенных в ДМС, и только 17,6% респондентов удовлетворены нынешним составом полиса и не стремятся к изменениям, говорится в сообщении.
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работа, трудоустройство, мотивация, россия
работа, трудоустройство, мотивация, РОССИЯ
05:11 26.09.2024 (обновлено: 05:27 26.09.2024)
 
"Зарплата и ДМС": россияне рассказали о важных факторах при выборе работы

Biorise: россияне назвали ДМС вторым по важности фактором при выборе места работы

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНалог на наследство
Налог на наследство - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россияне выбрали корпоративное медицинское страхование вторым после зарплаты приоритетным фактором при выборе места работы, за ними - программы профессионального обучения, рассказали РИА Новости исследователи сети клиник Biorise.
Там уточнили, что в исследовании приняли участие пять тысяч сотрудников российских компаний. "Корпоративное медицинское страхование занимает второе место по важности среди факторов мотивации (ответ 38% респондентов), уступая лишь заработной плате (49% ответов). На третьем месте находятся программы профессионального обучения и тренингов (13% ответов)", - сообщили аналитики.
По данным исследования, 18,1% респондентов работают в организациях, предоставляющих ДМС всем сотрудникам, 10,1% - в компаниях, выборочно предлагающих подобное страхование, и 71,8% трудоустроены без опции получения корпоративной медицинской страховки.
В том числе большинство россиян - 82,4% - хотят расширения или обновления набора услуг, включенных в ДМС, и только 17,6% респондентов удовлетворены нынешним составом полиса и не стремятся к изменениям, говорится в сообщении.
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