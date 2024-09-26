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"Зарплата и ДМС": россияне рассказали о важных факторах при выборе работы

"Зарплата и ДМС": россияне рассказали о важных факторах при выборе работы - 26.09.2024, ПРАЙМ

"Зарплата и ДМС": россияне рассказали о важных факторах при выборе работы

Россияне выбрали корпоративное медицинское страхование вторым после зарплаты приоритетным фактором при выборе места работы, за ними - программы... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T05:11+0300

2024-09-26T05:11+0300

2024-09-26T05:27+0300

работа

трудоустройство

мотивация

россия

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россияне выбрали корпоративное медицинское страхование вторым после зарплаты приоритетным фактором при выборе места работы, за ними - программы профессионального обучения, рассказали РИА Новости исследователи сети клиник Biorise. Там уточнили, что в исследовании приняли участие пять тысяч сотрудников российских компаний. "Корпоративное медицинское страхование занимает второе место по важности среди факторов мотивации (ответ 38% респондентов), уступая лишь заработной плате (49% ответов). На третьем месте находятся программы профессионального обучения и тренингов (13% ответов)", - сообщили аналитики. По данным исследования, 18,1% респондентов работают в организациях, предоставляющих ДМС всем сотрудникам, 10,1% - в компаниях, выборочно предлагающих подобное страхование, и 71,8% трудоустроены без опции получения корпоративной медицинской страховки. В том числе большинство россиян - 82,4% - хотят расширения или обновления набора услуг, включенных в ДМС, и только 17,6% респондентов удовлетворены нынешним составом полиса и не стремятся к изменениям, говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240924/diskriminatsiya-851733404.html

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работа, трудоустройство, мотивация, россия