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Коллекторы дали совет, как не попасть к ним в базу

Коллекторы дали совет, как не попасть к ним в базу - 26.09.2024, ПРАЙМ

Коллекторы дали совет, как не попасть к ним в базу

Чаще всего банки передают долг коллекторам из-за того, что должники начинают скрываться, лучше на ранних сроках просрочки выходить на диалог с кредитором и... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T07:11+0300

2024-09-26T07:11+0300

2024-09-26T07:11+0300

банки

россия

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МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Чаще всего банки передают долг коллекторам из-за того, что должники начинают скрываться, лучше на ранних сроках просрочки выходить на диалог с кредитором и пытаться договориться, чтобы не попасть в базу к коллекторам, рассказал РИА Новости генеральный директор коллекторского агентства АБК (входит в группу Сбербанка) Максим Колосков. "Для того, чтобы не попадать в коллекторскую базу, я бы посоветовал на более ранних сроках выходить к кредиторам и с ними договариваться и пытаться установить контакт", - сказал он. Колосков добавил, что если клиенты будут контактно и лояльно проявлять интерес в погашении, банки найдут вариант, при котором им тоже выгодно работать с неплательщиком. "Почему долги передаются в коллекторские агентства? Должники скрываются от банков. А у банков специализация другая, они не могут потратить много времени и ресурсов на то, чтобы установить контакт с клиентом. Поэтому коллекторские агентства - это ребята, которые помогают установить контакт с клиентом и уже дальше помочь вернуться в общение с банком, как правило", - пояснил гендиректор АБК. По его словам, наличие в базе - это не проблема, проблема в базе кредитных историй, потому что кредитная история портится, а на основании нее банки выдают кредиты. "Коллекторские базы, как правило, очень сильно охраняются. И когда говорят, звонят мошенники, это как раз не от коллекторских агентств база, а какие-то другие источники", - заключил Колосков.

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