https://1prime.ru/20240926/dollar-851722054.html

Не буди лихо: лекарство для доллара может отравить США

Не буди лихо: лекарство для доллара может отравить США - 26.09.2024, ПРАЙМ

Не буди лихо: лекарство для доллара может отравить США

Дональд Трамп любит говорить, что только он может защитить Америку от "обмана" со стороны жадных союзников. При этом он хочет заменить один из краеугольных... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T08:00+0300

2024-09-26T08:00+0300

2024-09-26T08:00+0300

сша

дональд трамп

дедолларизация

тарифы

пошлины

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МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Дональд Трамп любит говорить, что только он может защитить Америку от "обмана" со стороны жадных союзников. При этом он хочет заменить один из краеугольных камней национальной безопасности, который субсидируется иностранцами, на систему, в которой американские потребители будут оплачивать все расходыВ Экономическом клубе Нью-Йорка (это американская некоммерческая и беспартийная членская организация) Трампу был задан вопрос о том, будет ли он усиливать или же как-либо менять программы экономических санкций, в особенности в отношении России. На что бывший президент ответил, что санкции "убивают доллар". Более того, по мнению Трампа, потеря доллара в качестве мировой валюты для США будет равносильна "проигрышу в войне" и сделает США "страной третьего мира". В этом контексте, по мнению спикера, лучше в качестве основного инструмента давления использовать тарифы – при этом продолжая использовать американский доллар в качестве средства платежа.Сила санкций США заключается в том, что доллар США невероятно глубоко интегрирован в мировую финансовую систему, и финансовые организации просто не хотят быть фактически отрезанными от нее. Это своего рода шантаж. За санкции платят как подсанкционные лица, так и неподсанкционные. Но те, что находятся в юрисдикции США – в меньшей степени, чем весь основной мир. В том числе это происходит потому, что американские производители в ряде отраслей могут частично заменять ниши, которые появились благодаря санкциям – как это было, например, с экспортом СПГ. В 2023 году США вышли на первое место по экспорту СПГ в мире (по данным EIA, в среднем экспорт составил 11,9 миллиардов кубических футов в день, что на 12% выше, чем в 2022 году. Это случилось, в том числе, благодаря поставкам в страны Европы. Сила тарифов – в том, что США остаются самым крупным импортером мира ($3,8 трлн в 2023 году) и вторым по значимости экспортером ($3,1 трлн в 2023 году, после Китая, который, по данным Всемирного банка, сместил США с первого места в 2017 году). Потому торговля с США остается очень важной для контрагентов из разных стран мира.Вероятно, по логике Трампа для США гораздо выгоднее просто получать дополнительные доходы от пошлин в тех же долларах США (и иметь высокий спрос на доллар и на долговые бумаги США, экспортировать инфляцию, обладать определенной степенью контроля над международными транзакциями, а также иметь рычаги давления фактически на все страны мира через финансовые каналы и прочее), чем терять свои преимущества, десятилетиями накопленные с помощью двух мировых финансовых систем (Бреттон-Вудской и Ямайской), если другие страны мира перейдут на альтернативные валюты в своих расчетах.С другой стороны, есть вопрос того, насколько эффективна будет замена санкций на тарифы. Например, в случае с Китаем открытым остается вопрос о том, является ли сокращение дефицита торгового баланса в 2018-2023 годах (по последним данным в 2023 году дефицит опустился до $256 млрд – это минимальный уровень с 2010 года) следствием тарифов или в большей степени обусловлено другими факторами. А их немало - пандемия, обострение геополитической напряженности, изменения внутри- и внешнеэкономической деятельности Китая, изменения в потреблении в США. У экспертного сообщества разные мнения на этот счет.В любом случае, и тарифы и санкции вынуждают другие страны мира искать способы уходить от американского "большого брата". В первом случае страны ищут альтернативные пути поставок товаров/услуг, создают новые торговые альянсы и развивают внутреннее производство. Так, в последние годы к исторически значимым вопросам энергобезопасности и продовольственной безопасности добавляются новые вопросы информационной безопасности, финансовой безопасности и импортозамещения. Во втором случае страны создают альтернативные каналы международных расчетов (начиная от обмена финансовой информацией и заканчивая непосредственно оплатой за товары и услуги). Уже сейчас мы видим, что Китай и его юань все более активно внедряется в международные цепочки поставок – только по данным SWIFT (не включая транзакции по системам других стран, в т.ч через китайскую CIPS) доля юаня в расчетах составила 4,7% в августе 2024 года. Все эти процессы в совокупности с рядом проблем в США так или иначе приведут к трансформации архитектуры мировой финансовой системы, и этот процесс вспять уже не повернуть.Для США такого рода последствия могут обернуться крупными проблемами. С учетом огромного и растущего госдолга, двойного и расширяющегося дефицита (платежного баланса и бюджета) и прочих факторов, подрыв основ значимости американского доллара будет равносилен подрыву основ кредитоспособности страны (кстати, у страны-эмитента главной резервной валюты мира рейтинг уже давно не ААА) и окончательной потере доверия. Как говорят, не буди лихо, пока оно тихо.Автор - Ксения Бондаренко, эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ксения Бондаренко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849076160_0:36:249:285_100x100_80_0_0_069a436c2239b3866bd98dd6a312de8a.jpg

сша, дональд трамп, дедолларизация, тарифы, пошлины