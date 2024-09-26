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Турецкий политик рассказал о последствиях подрыва доверия к доллару
Турецкий политик рассказал о последствиях подрыва доверия к доллару - 26.09.2024, ПРАЙМ
Турецкий политик рассказал о последствиях подрыва доверия к доллару
Доверие к доллару подорвано, при этом крах всей атлантической системы все ближе, считает зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T07:31+0300
2024-09-26T07:31+0300
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АНКАРА, 26 сен – ПРАЙМ. Доверие к доллару подорвано, при этом крах всей атлантической системы все ближе, считает зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. "События показывают, что бегство от доллара может начаться еще до появления такого (альтернативного - прим.ред.) платежного инструмента. Это приведет к краху всей атлантической системы, особенно США", - объяснил Топкурулу, добавив, что доверие к американской валюте было полностью подорвано. В связи с этим, отметил политик, многие государства предпочтут альтернативные платежные средства. Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Вашингтон самостоятельно уничтожает доллар. Глава Кремля также призвал к переходу на платежи в национальных валютах.По мнению турецкого политика, на сегодняшний день именно БРИКС формируют будущие институты, которые будут использоваться во всем мире.
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доллар, сша, брикс, платежные системы, национальные валюты
Экономика, доллар, США, БРИКС, платежные системы, национальные валюты
Турецкий политик рассказал о последствиях подрыва доверия к доллару
Топкурулу: подрыв доверия к доллару приблизил крах атлантической системы
АНКАРА, 26 сен – ПРАЙМ. Доверие к доллару подорвано, при этом крах всей атлантической системы все ближе, считает зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
"События показывают, что бегство от доллара может начаться еще до появления такого (альтернативного - прим.ред.) платежного инструмента. Это приведет к краху всей атлантической системы, особенно США", - объяснил Топкурулу, добавив, что доверие к американской валюте было полностью подорвано. В связи с этим, отметил политик, многие государства предпочтут альтернативные платежные средства.
Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Вашингтон самостоятельно уничтожает доллар. Глава Кремля также призвал к переходу на платежи в национальных валютах.
По мнению турецкого политика, на сегодняшний день именно БРИКС формируют будущие институты, которые будут использоваться во всем мире.
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