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Путин раскрыл, где будет сосредоточен глобальный рост экономики 21 века

Путин раскрыл, где будет сосредоточен глобальный рост экономики 21 века - 26.09.2024, ПРАЙМ

Путин раскрыл, где будет сосредоточен глобальный рост экономики 21 века

Глобальный экономический рост в XXI веке будет происходить не в Европе и Северной Америке, а в странах БРИКС и в других государствах, которые желают... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T14:20+0300

2024-09-26T14:20+0300

2024-09-26T14:20+0300

экономика

россия

мир

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Глобальный экономический рост в XXI веке будет происходить не в Европе и Северной Америке, а в странах БРИКС и в других государствах, которые желают присоединиться к объединению. Об этом в рамках пленарного выступления РЭН заявил президент России Владимир Путин."Но все-таки основной рост сосредоточится не в Европе и не в Северной Америке, который постепенно утрачивает свои позиции в мировой экономике, а в странах БРИКС и тех государств, которые хотят присоединиться к нашему объединению", - подчеркнул президент.Он отметил, что появляются многополярные модели развития, которые запускают новую волну мирового роста на протяжении всего XXI века. Путин признал, что европейская и американская экономики имеют сильные основы и будут продолжать функционировать.

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