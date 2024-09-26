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Путин раскрыл, где будет сосредоточен глобальный рост экономики 21 века - 26.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин раскрыл, где будет сосредоточен глобальный рост экономики 21 века
Путин раскрыл, где будет сосредоточен глобальный рост экономики 21 века - 26.09.2024, ПРАЙМ
Путин раскрыл, где будет сосредоточен глобальный рост экономики 21 века
Глобальный экономический рост в XXI веке будет происходить не в Европе и Северной Америке, а в странах БРИКС и в других государствах, которые желают... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T14:20+0300
2024-09-26T14:20+0300
экономика
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Глобальный экономический рост в XXI веке будет происходить не в Европе и Северной Америке, а в странах БРИКС и в других государствах, которые желают присоединиться к объединению. Об этом в рамках пленарного выступления РЭН заявил президент России Владимир Путин."Но все-таки основной рост сосредоточится не в Европе и не в Северной Америке, который постепенно утрачивает свои позиции в мировой экономике, а в странах БРИКС и тех государств, которые хотят присоединиться к нашему объединению", - подчеркнул президент.Он отметил, что появляются многополярные модели развития, которые запускают новую волну мирового роста на протяжении всего XXI века. Путин признал, что европейская и американская экономики имеют сильные основы и будут продолжать функционировать.
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россия, мир
Экономика, РОССИЯ, МИР
14:20 26.09.2024
 
Путин раскрыл, где будет сосредоточен глобальный рост экономики 21 века

Путин: глобальный рост экономики 21 века будет сосредоточен в странах БРИКС

© РИА Новости/Аврора . POOL | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости/Аврора . POOL
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Глобальный экономический рост в XXI веке будет происходить не в Европе и Северной Америке, а в странах БРИКС и в других государствах, которые желают присоединиться к объединению. Об этом в рамках пленарного выступления РЭН заявил президент России Владимир Путин.
"Но все-таки основной рост сосредоточится не в Европе и не в Северной Америке, который постепенно утрачивает свои позиции в мировой экономике, а в странах БРИКС и тех государств, которые хотят присоединиться к нашему объединению", - подчеркнул президент.
Он отметил, что появляются многополярные модели развития, которые запускают новую волну мирового роста на протяжении всего XXI века. Путин признал, что европейская и американская экономики имеют сильные основы и будут продолжать функционировать.
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