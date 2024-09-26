https://1prime.ru/20240926/ekonomika-851803672.html

Россия преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил Путин

Россия преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил Путин - 26.09.2024, ПРАЙМ

Россия преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил Путин

Россия постепенно преодолевает трудности с платежами за экспорт, заявил глава государства Владимир Путин в рамках пленарного заседания международного форума... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T14:32+0300

2024-09-26T14:32+0300

2024-09-26T14:39+0300

экономика

россия

энергопотребление

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0a/851481247_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_a42065eb53b9a7e225e6167459d48355.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия постепенно преодолевает трудности с платежами за экспорт, заявил глава государства Владимир Путин в рамках пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя"."Здесь есть безусловно свои сложности. Чтобы решить эту проблему мы переходим на сделки в национальных валютах, и наши партнёры в этом в высшей степени заинтересованы. Здесь тоже много проблем, мы прекрасно это понимаем, но мы из преодолеваем постепенно", - отметил президент.По словам главы государства, российские партнеры также заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах в за экспорт. Он подчеркнул, что финансовая инфраструктура и платежи за экспорт являются отдельной проблемой, но Россия активно работает над их решением.По словам Путина, Россия вместе со странами БРИКС работает над созданием собственной платежно-расчетной системы, которая обеспечит независимое обслуживание всей внешней торговли.

https://1prime.ru/20240926/rynok-851802987.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, энергопотребление