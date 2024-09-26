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Россия преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил Путин - 26.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил Путин
Россия преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил Путин - 26.09.2024, ПРАЙМ
Россия преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил Путин
Россия постепенно преодолевает трудности с платежами за экспорт, заявил глава государства Владимир Путин в рамках пленарного заседания международного форума... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T14:32+0300
2024-09-26T14:39+0300
экономика
россия
энергопотребление
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия постепенно преодолевает трудности с платежами за экспорт, заявил глава государства Владимир Путин в рамках пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя"."Здесь есть безусловно свои сложности. Чтобы решить эту проблему мы переходим на сделки в национальных валютах, и наши партнёры в этом в высшей степени заинтересованы. Здесь тоже много проблем, мы прекрасно это понимаем, но мы из преодолеваем постепенно", - отметил президент.По словам главы государства, российские партнеры также заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах в за экспорт. Он подчеркнул, что финансовая инфраструктура и платежи за экспорт являются отдельной проблемой, но Россия активно работает над их решением.По словам Путина, Россия вместе со странами БРИКС работает над созданием собственной платежно-расчетной системы, которая обеспечит независимое обслуживание всей внешней торговли.
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россия, энергопотребление
Экономика, РОССИЯ, Энергопотребление
14:32 26.09.2024 (обновлено: 14:39 26.09.2024)
 
Россия преодолевает сложности с платежами за экспорт, заявил Путин

Путин: Россия постепенно преодолевает сложности с платежами за экспорт

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"
Президент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024
© POOL
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия постепенно преодолевает трудности с платежами за экспорт, заявил глава государства Владимир Путин в рамках пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".
"Здесь есть безусловно свои сложности. Чтобы решить эту проблему мы переходим на сделки в национальных валютах, и наши партнёры в этом в высшей степени заинтересованы. Здесь тоже много проблем, мы прекрасно это понимаем, но мы из преодолеваем постепенно", - отметил президент.
По словам главы государства, российские партнеры также заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах в за экспорт. Он подчеркнул, что финансовая инфраструктура и платежи за экспорт являются отдельной проблемой, но Россия активно работает над их решением.
По словам Путина, Россия вместе со странами БРИКС работает над созданием собственной платежно-расчетной системы, которая обеспечит независимое обслуживание всей внешней торговли.
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
Путин назвал Россию ведущим участником энергетического рынка
14:22
 
ЭкономикаРОССИЯЭнергопотребление
 
 
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