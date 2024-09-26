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Исследование: экскурсии на Камчатке стали самыми дорогими в РФ в 2024 году

Исследование: экскурсии на Камчатке стали самыми дорогими в РФ в 2024 году - 26.09.2024, ПРАЙМ

Исследование: экскурсии на Камчатке стали самыми дорогими в РФ в 2024 году

Обзорные экскурсии на Камчатке стали самыми дорогими в России в 2024 году - средний чек на них превысил 9 тысяч рублей; на втором и третьем месте - экскурсии в... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T10:55+0300

2024-09-26T10:55+0300

2024-09-26T10:55+0300

wildberries

экскурсии

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Обзорные экскурсии на Камчатке стали самыми дорогими в России в 2024 году - средний чек на них превысил 9 тысяч рублей; на втором и третьем месте - экскурсии в Мурманске и на Байкале, где средняя стоимость составляет 8,7 тысячи и 8 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса планирования путешествий Wildberries Travel, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Самые дорогие обзорные экскурсии в текущем году — на Камчатке. Средняя цена в Петропавловске-Камчатском составила 9471 рубль. На втором и третьем местах этого рейтинга - Мурманск и Байкал, где стоимость услуги составляет 8675 рублей и 8086 рублей соответственно. На четвертое место топа попал Сочи (7843 рубля), а следом идет Москва (7763 рубля)", - говорится в исследовании, основанном на анализе более 2000 предложений туристических компаний и экскурсоводов. Самые дешевые экскурсии россияне могут найти в Калининграде, где туристу в среднем придется отдать 2035 рублей. Чуть дороже обойдется прогулка с экскурсоводом по Владикавказу (2183 рубля) и Пскову (2199 рублей). В этом году средняя цена обзорных экскурсий в России выросла на 11%, она составляет 4760 рублей. Аналитики брали во внимание стоимость по всем обзорным экскурсиям в регионах, включая индивидуальные и групповые, пешком или на автотранспорте. На Дальнем Востоке, в Иркутске и Мурманске большая часть предложений связана с транспортом, поэтому стоимость экскурсий стартует от 3 тысяч рублей. А в городах, где есть исторический центр, много предложений пеших экскурсий, поэтому они дешевле. "Наибольшие расходы ждут туристов, которые отправляются в удаленные природные локации на Дальнем Востоке и Севере России — это связано с логистикой и сложностью организации таких экскурсий. В то же время самые бюджетные экскурсии предлагаются в городах Европейской части страны, где конкуренция выше, а доступ к туристическим объектам проще. При этом, несмотря на рост цен, спрос на туристические услуги продолжает расти", - прокомментировал руководитель Wildberries Travel Евгений Лавровский.

https://1prime.ru/20240924/taksi-851735402.html

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wildberries, экскурсии, камчатка, камчатский край, турпоток