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Россия нарастила экспорт мясной продукции и сыров в Узбекистан

Россия нарастила экспорт мясной продукции и сыров в Узбекистан - 26.09.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт мясной продукции и сыров в Узбекистан

Россия в 2024 году нарастила экспорт готовой мясной продукции в Узбекистан в 2,3 раза, до 1,2 тысячи тонн, экспорт сыров в 1,8 раза, до 1,5 тысячи тонн, также... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T17:10+0300

2024-09-26T17:10+0300

2024-09-26T17:11+0300

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Россия в 2024 году нарастила экспорт готовой мясной продукции в Узбекистан в 2,3 раза, до 1,2 тысячи тонн, экспорт сыров в 1,8 раза, до 1,5 тысячи тонн, также увеличился экспорт российской птицеводческой продукции в Китай на 8,9%, до 105 тысяч тонн, следует из сообщения Россельхознадзора. "В сравнении с аналогичным периодом 2023 года в текущем году увеличился объем вывоза российской птицеводческой продукции в Китай - 96,4 тысячи тонн и почти 105 тысяч тонн соответственно. В Узбекистан отмечается рост поставок готовой мясной продукции 516 тонн в 2023 году и более 1,2 тысячи тонн в 2024 году, а также сыров - 828 тонн и свыше 1,5 тысячи тонн соответственно.", - говорится в сообщении. В 2024 году после получения доступа свиноводческой продукции в Китай ряд российских регионов, таких как Тамбовская, Белгородская, Псковская области, постепенно наращивают поставки на китайский рынок. В настоящее время экспортировано 16,8 тысячи тонн свинины. Также практически по всем товарным позициям вырос объем экспортируемых товаров из России в Азербайджан - в 2 раза больше отгружено говядины, свинины и молочной продукции, на 20% увеличился вывоз мяса птицы. Кроме того, в 2024 году поставлено более 2,8 тысячи тонн рыбных продуктов против 2,7 тысячи тонн годом ранее и 3,5 тысячи тонн готовой мясной продукции против 3,2 тысячи тонн соответственно. Россельхознадзор напоминает, что в 2023-2024 годах компетентные органы десяти стран провели инспекции российских животноводческих предприятий. В результате ряд компаний получили право экспорта своей продукции на рынки зарубежных государств. Российские производители теперь могут поставлять говядину, свинину, мясо птицы, рыбные и молочные товары в Азербайджан и Узбекистан, цисты артемий – в Таиланд и Эквадор, свинину, мясо птицы и рыбопродукты – в Китай, говядину и мясо птицы – в Египет, рыбопродукцию – в Бразилию, говядину, свинину, мясо птицы и молочные товары – на Кубу.

https://1prime.ru/20240924/import-851743754.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, узбекистан, экспорт, мясо, сыр