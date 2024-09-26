https://1prime.ru/20240926/energetika-851806001.html

"Пусть живут на дорогом ресурсе". Путин о будущем российской энергетики

"Пусть живут на дорогом ресурсе". Путин о будущем российской энергетики - 26.09.2024, ПРАЙМ

"Пусть живут на дорогом ресурсе". Путин о будущем российской энергетики

Россия, несмотря на трудности, остается одним из ведущих участников энергетического рынка, при этом ее энергобаланс – один из самых зеленых в мире. Для... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T15:27+0300

2024-09-26T15:27+0300

2024-09-26T15:38+0300

владимир путин

энергетика рф

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мировая энергетика

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МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Россия, несмотря на трудности, остается одним из ведущих участников энергетического рынка, при этом ее энергобаланс – один из самых зеленых в мире. Для дальнейшего развития отрасли и обеспечения национальных целей развития необходимо в ближайшие месяцы подготовить обновленную энергостратегию, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Он констатировал, что энергопотребление в России растет рекордными темпами, и это явный признак роста экономики. До конца текущего десятилетия энергопотребление в РФ будет расти в среднем на 2% в год, что соответствует среднемировым темпам. На этот период запланировано ввести около 27 гигаватт мощностей новой генерации, включая тепловые, гидро- и атомные электростанции.Верстать планы на будущееСейчас энергосистема России отвечает растущему спросу со стороны экономик, бизнеса, социальной сферы. Тем не менее, она вошла в период перевооружений и освоения новых технологических решений. Необходимо "верстать планы на будущее" в энергетической сфере, смотреть вперёд, заявил президент.Все национальные цели развития, установленные на период до 2030 года, должны быть обеспечены в том числе со стороны топливно-энергетического комплекса, подчеркнул он. За последние полтора десятка лет установленные мощности российской электроэнергетики увеличилось на 18%, а сами станции прошли глубокую модернизацию, стали более современными, эффективными, экологичными. Но их обновление и укрепление будет продолжено.С учетом этих потребностей необходимо в ближайшие месяцы подготовить обновленную энергетическую стратегию, и далее, шаг за шагом, ее реализовывать, исходя из приоритетов долгосрочного развития отечественного ТЭК, заявил российский лидер.Одним из важных системных инструментов поддержки отечественных решений станет национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии". В его рамках будут поставлены амбициозные задачи - закрепить мировое лидерство России в атомной сфере, а также обеспечить технологический суверенитет страны.Особое внимание следует уделить энергоснабжению Дальнего Востока, поскольку потребление энергии в регионе растет повышенными темпами. По мере дальнейшего развития предприятий, строительства жилья, инфраструктуры, социальных объектов, оно продолжит увеличиваться. Поэтому Путин поручил правительству ускорить утверждение программы по обновлению энергосистемы Дальневосточного федерального округа.В газовой отрасли отмечено существенное увеличение поставок на внутренний рынок, в том числе по программе социальной газификации, которая стартовала в 2021 году. За это Путин поблагодарил руководство "Газпрома", поручив ему совместно с правительством подготовить десятилетний план развития компании.Среди других приоритетов отрасли – обеспечение внутреннего рынка, стабильное снабжение регионов и предприятий доступной, дешевой энергией. В текущем году введен институт территориальных сетевых организаций. Начиная с 2025 года, они будут действовать в каждом регионе страны, станут своего рода центрами ответственности за электроснабжение, включая вопросы эксплуатации бесхозных объектов, ликвидацию последствий аварий на сетях и так далее, заявил Путин.Экспорт развернулся на ВостокВ своем выступлении он подробно остановился на ситуации с экспортом российских энергоресурсов. За последние два с половиной года компании смогли переключить поставки нефти и угля в восточном направлении. В результате сейчас на долю дружественных стран приходится 90% энергетического экспорта РФ.Если раньше доля Азиатско-Тихоокеанского региона в энергетическом экспорте страны составляла примерно 39%, то по итогам прошлого года она выросла в полтора раза и превысила уже 60%. Поставки российского газа по "Силе Сибири" увеличиваются, растет экспорт сжиженного природного газа (СПГ), отметил глава государства.Он заверил, что Россия выполняет и продолжит выполнять свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок. Для этого развиваются собственные сервисы и технологии в сфере СПГ, создаются центры по перевалке, хранению и торговле сжиженным природным газом.Проблемы есть, но они решаемыеГоворя о проблемах, Путин остановился на финансовой инфраструктуре – с платежами за российский экспорт дела все еще обстоят непросто. Но ситуация постепенно налаживается."Чтобы решить эту проблему, мы переходим на сделки в национальных валютах, и наши партнёры в этом в высшей степени заинтересованы", - сказал он.Россия со странами БРИКС работает над созданием собственного платежного контура для независимого обслуживания всей внешней торговли, продолжает сотрудничество с партнерами в рамках ОПЕК+ и Форума стран - экспортеров газа.При этом Россия готова укреплять технологический суверенитет своих партнеров в энергетике, Именно так развивается сотрудничество в области мирного атома, когда не просто строится АЭС на рубежом, но и одновременно ведется подготовка местных кадров, обучение инженеров, рабочих, управленцев для новых объектов.Россия на практике воплощает справедливый энергопереход, в отличие от ряда западных стран, которые лишь используют зеленую повестку. А если западные страны отказываются от российских дешевых энергоносителей, это их выбор, пусть живут на дорогом ресурсе, подытожил российский лидер.

https://1prime.ru/20240926/putin-851805875.html

https://1prime.ru/20240926/energoeksport-851805468.html

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владимир путин, энергетика рф, атомная энергетика, мировая энергетика