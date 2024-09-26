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Новак ожидает роста мирового спроса на первичную энергию - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Новак ожидает роста мирового спроса на первичную энергию
Новак ожидает роста мирового спроса на первичную энергию - 26.09.2024, ПРАЙМ
Новак ожидает роста мирового спроса на первичную энергию
Мировой спрос на энергоресурсы за последние 10 лет вырос на 13-14%, а в ближайшие 20 лет возможен рост спроса на первичную энергию на 25%, заявил вице-премьер... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T16:10+0300
2024-09-26T16:11+0300
энергетика
россия
александр новак
энергетика рф
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Мировой спрос на энергоресурсы за последние 10 лет вырос на 13-14%, а в ближайшие 20 лет возможен рост спроса на первичную энергию на 25%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "За последние 10 лет рост спроса на глобальную энергию в мире составил где-то 13-14%. В ближайшие 20 лет эти темпы будут не меньше, а, может, даже и выше. Мы увидим рост потребления первичной энергии на 25%", - сказал он, выступая на сессии "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса" на Российской энергетической неделе. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, александр новак, энергетика рф
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак, энергетика РФ
16:10 26.09.2024 (обновлено: 16:11 26.09.2024)
 
Новак ожидает роста мирового спроса на первичную энергию

Новак: мировой спрос на первичную энергию в течение 20 лет может вырасти на 25%

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Новак, заместитель председателя правительства РФ
Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Максим Блинов
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Мировой спрос на энергоресурсы за последние 10 лет вырос на 13-14%, а в ближайшие 20 лет возможен рост спроса на первичную энергию на 25%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"За последние 10 лет рост спроса на глобальную энергию в мире составил где-то 13-14%. В ближайшие 20 лет эти темпы будут не меньше, а, может, даже и выше. Мы увидим рост потребления первичной энергии на 25%", - сказал он, выступая на сессии "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса" на Российской энергетической неделе.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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