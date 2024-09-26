https://1prime.ru/20240926/energiya-851808338.html

Новак ожидает роста мирового спроса на первичную энергию

Новак ожидает роста мирового спроса на первичную энергию - 26.09.2024, ПРАЙМ

Новак ожидает роста мирового спроса на первичную энергию

Мировой спрос на энергоресурсы за последние 10 лет вырос на 13-14%, а в ближайшие 20 лет возможен рост спроса на первичную энергию на 25%, заявил вице-премьер... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T16:10+0300

2024-09-26T16:10+0300

2024-09-26T16:11+0300

энергетика

россия

александр новак

энергетика рф

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Мировой спрос на энергоресурсы за последние 10 лет вырос на 13-14%, а в ближайшие 20 лет возможен рост спроса на первичную энергию на 25%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "За последние 10 лет рост спроса на глобальную энергию в мире составил где-то 13-14%. В ближайшие 20 лет эти темпы будут не меньше, а, может, даже и выше. Мы увидим рост потребления первичной энергии на 25%", - сказал он, выступая на сессии "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса" на Российской энергетической неделе. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, александр новак, энергетика рф