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Путин назвал энергобаланс России одним из самых зеленых в мире - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал энергобаланс России одним из самых зеленых в мире
Путин назвал энергобаланс России одним из самых зеленых в мире - 26.09.2024, ПРАЙМ
Путин назвал энергобаланс России одним из самых зеленых в мире
Президент РФ Владимир Путин заявил, что энергобаланс России – один из самых зеленых в мире. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T14:25+0300
2024-09-26T14:26+0300
энергетика
энергобаланс
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что энергобаланс России – один из самых зеленых в мире. Глава государства принимает участие в пленарном заседании Российской энергетической недели. "Наш энергобаланс – один из самых зеленых в мире", - сказал Путин.Российский лидер подчеркнул, что Россия продолжит обновлять и укреплять свою энергосистему, которая вошла в период перевооружений и освоения новых технологических решений.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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энергобаланс, россия, владимир путин
Энергетика, энергобаланс, РОССИЯ, Владимир Путин
14:25 26.09.2024 (обновлено: 14:26 26.09.2024)
 
Путин назвал энергобаланс России одним из самых зеленых в мире

Путин: энергобаланс России – один из самых зеленых в мире

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
© POOL
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что энергобаланс России – один из самых зеленых в мире.
Глава государства принимает участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.
"Наш энергобаланс – один из самых зеленых в мире", - сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что Россия продолжит обновлять и укреплять свою энергосистему, которая вошла в период перевооружений и освоения новых технологических решений.
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
Путин назвал Россию ведущим участником энергетического рынка
14:22
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаэнергобалансРОССИЯВладимир Путин
 
 
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