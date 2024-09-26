https://1prime.ru/20240926/energobalans-851803403.html

Путин назвал энергобаланс России одним из самых зеленых в мире

Путин назвал энергобаланс России одним из самых зеленых в мире - 26.09.2024, ПРАЙМ

Путин назвал энергобаланс России одним из самых зеленых в мире

Президент РФ Владимир Путин заявил, что энергобаланс России – один из самых зеленых в мире. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T14:25+0300

2024-09-26T14:25+0300

2024-09-26T14:26+0300

энергетика

энергобаланс

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что энергобаланс России – один из самых зеленых в мире. Глава государства принимает участие в пленарном заседании Российской энергетической недели. "Наш энергобаланс – один из самых зеленых в мире", - сказал Путин.Российский лидер подчеркнул, что Россия продолжит обновлять и укреплять свою энергосистему, которая вошла в период перевооружений и освоения новых технологических решений.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240926/rynok-851802987.html

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энергобаланс, россия, владимир путин