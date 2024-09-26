https://1prime.ru/20240926/energoeksport-851805468.html
Путин отметил рост энергетического экспорта из России в страны АТР
Путин отметил рост энергетического экспорта из России в страны АТР - 26.09.2024, ПРАЙМ
Путин отметил рост энергетического экспорта из России в страны АТР
Энергетический экспорт из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТО), составлявший ранее 39%, увеличился по итогам 2023 года вырос в 1,5 раза. Об... | 26.09.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Энергетический экспорт из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТО), составлявший ранее 39%, увеличился по итогам 2023 года вырос в 1,5 раза. Об этом заявил в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя" президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия, несмотря на объективные трудности, остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире. В течение последних 2,5 лет отечественные фирмы смогли переключить поставки нефти, нефтепродуктов, угля, добавил глава государств. Путин отметил, что доля АТР в российском энергоэкспорте по итогам прошлого года выросла в 1,5 раза и превысила уже 60%. Российский лидер подчеркнул, что отечественная энергетика и далее будет способствовать балансировке мировых энергорынков в интересах устойчивого глобального развития. Он выразил уверенность, что стратегические долгосрочные задачи, которые стоят перед энергетикой РФ, без сомнения, будут решены. Это позволит обеспечить энергокомпании, их трудовые коллективы и всю отрасль в целом стабильной надежной работой на многие годы вперед и они внесут свой весомый, заметный вклад в достижение национальных целей развития страны, повышение качества жизни россиян, добавил Путин.Российская энергетическая неделя является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов. РЭН проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости является информационным партнером данного мероприятия.
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россия, владимир путин, атр, энергетика рф, экспорт
Энергетика, РОССИЯ, Владимир Путин, АТР, энергетика РФ, экспорт
Путин отметил рост энергетического экспорта из России в страны АТР
Путин: энергоэкспорт из России в страны АТР по итогам 2023 года вырос в 1,5 раза
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Энергетический экспорт из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТО), составлявший ранее 39%, увеличился по итогам 2023 года вырос в 1,5 раза. Об этом заявил в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя" президент РФ Владимир Путин.
По его словам, Россия, несмотря на объективные трудности, остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире. В течение последних 2,5 лет отечественные фирмы смогли переключить поставки нефти, нефтепродуктов, угля, добавил глава государств.
Путин отметил, что доля АТР в российском энергоэкспорте по итогам прошлого года выросла в 1,5 раза и превысила уже 60%.
Российский лидер подчеркнул, что отечественная энергетика и далее будет способствовать балансировке мировых энергорынков в интересах устойчивого глобального развития. Он выразил уверенность, что стратегические долгосрочные задачи, которые стоят перед энергетикой РФ, без сомнения, будут решены. Это позволит обеспечить энергокомпании, их трудовые коллективы и всю отрасль в целом стабильной надежной работой на многие годы вперед и они внесут свой весомый, заметный вклад в достижение национальных целей развития страны, повышение качества жизни россиян, добавил Путин.
Российская энергетическая неделя является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов. РЭН проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости является информационным партнером данного мероприятия.
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