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В России с начала года выросло энергопотребления в Единой энергосистеме

В России с начала года выросло энергопотребления в Единой энергосистеме - 26.09.2024, ПРАЙМ

В России с начала года выросло энергопотребления в Единой энергосистеме

Рост энергопотребления в Единой энергосистеме РФ с начала года составляет 3,7%, сообщил РИА Новости на полях Российской энергетической недели (РЭН) председатель | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T15:21+0300

2024-09-26T15:21+0300

2024-09-26T15:21+0300

энергетика

россия

энергопотребление в россии

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Рост энергопотребления в Единой энергосистеме РФ с начала года составляет 3,7%, сообщил РИА Новости на полях Российской энергетической недели (РЭН) председатель правления "Системного оператора" Федор Опадчий. "Единая энергосистема, или Россия, 3,7%. Без учета високосного дня", - сказал он. Опадчий уточнил, что это рост с начала года по 26 сентября. Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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