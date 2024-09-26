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В России с начала года выросло энергопотребления в Единой энергосистеме
В России с начала года выросло энергопотребления в Единой энергосистеме - 26.09.2024, ПРАЙМ
В России с начала года выросло энергопотребления в Единой энергосистеме
Рост энергопотребления в Единой энергосистеме РФ с начала года составляет 3,7%, сообщил РИА Новости на полях Российской энергетической недели (РЭН) председатель | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T15:21+0300
2024-09-26T15:21+0300
2024-09-26T15:21+0300
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Рост энергопотребления в Единой энергосистеме РФ с начала года составляет 3,7%, сообщил РИА Новости на полях Российской энергетической недели (РЭН) председатель правления "Системного оператора" Федор Опадчий. "Единая энергосистема, или Россия, 3,7%. Без учета високосного дня", - сказал он. Опадчий уточнил, что это рост с начала года по 26 сентября. Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Энергетика, РОССИЯ, энергопотребление в России, энергетика РФ
В России с начала года выросло энергопотребления в Единой энергосистеме
Опадчий: энергопотребление в Единой энергосистеме РФ в 2024 году выросло на 3,7%
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Рост энергопотребления в Единой энергосистеме РФ с начала года составляет 3,7%, сообщил РИА Новости на полях Российской энергетической недели (РЭН) председатель правления "Системного оператора" Федор Опадчий.
"Единая энергосистема, или Россия, 3,7%. Без учета високосного дня", - сказал он.
Опадчий уточнил, что это рост с начала года по 26 сентября.
Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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