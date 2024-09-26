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Новак рассказал о соединении энергосистем России, Ирана и Азербайджана - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Новак рассказал о соединении энергосистем России, Ирана и Азербайджана
Новак рассказал о соединении энергосистем России, Ирана и Азербайджана - 26.09.2024, ПРАЙМ
Новак рассказал о соединении энергосистем России, Ирана и Азербайджана
Соединение энергетических систем России, Ирана и Азербайджана находится на стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, заявил вице-премьер РФ... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T17:56+0300
2024-09-26T17:56+0300
энергетика
россия
иран
азербайджан
энергосистемы
александр новак
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Соединение энергетических систем России, Ирана и Азербайджана находится на стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Российской энергетической недели (РЭН). В августе прошлого года Минэнерго РФ сообщало, что Россия, Иран и Азербайджан договорились завершить работу над ТЭО объединения электроэнергетических систем к концу 2023 года. "У нас общий проект, который мы обсуждаем с нашими друзьями из Ирана, из Азербайджана - это единое соединение в единую работу наших энергетических систем... Мы рассматриваем сейчас технико-экономическое обоснование", - рассказал Новак на сессии РЭН "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса". Вице-премьер пояснил, что речь идет не о дефиците электроэнергии на юге России, а о взаимном обмене электроэнергией, синхронной работе энергетических систем при необходимости – как, например, с Белоруссией. "Здесь трехсторонний проект. Он рассматривается, он действительно в повестке наших переговоров и взаимоотношений, и наше министерство энергетики сейчас работает над этим", - подытожил Новак. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, иран, азербайджан, энергосистемы, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, ИРАН, АЗЕРБАЙДЖАН, энергосистемы, Александр Новак
17:56 26.09.2024
 
Новак рассказал о соединении энергосистем России, Ирана и Азербайджана

Новак: соединение энергосистем РФ, Ирана и Азербайджана находится на стадии ТЭО

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "РЭН-2023" в Москве
Международный форум РЭН-2023 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Соединение энергетических систем России, Ирана и Азербайджана находится на стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Российской энергетической недели (РЭН).
В августе прошлого года Минэнерго РФ сообщало, что Россия, Иран и Азербайджан договорились завершить работу над ТЭО объединения электроэнергетических систем к концу 2023 года.
"У нас общий проект, который мы обсуждаем с нашими друзьями из Ирана, из Азербайджана - это единое соединение в единую работу наших энергетических систем... Мы рассматриваем сейчас технико-экономическое обоснование", - рассказал Новак на сессии РЭН "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса".
Вице-премьер пояснил, что речь идет не о дефиците электроэнергии на юге России, а о взаимном обмене электроэнергией, синхронной работе энергетических систем при необходимости – как, например, с Белоруссией.
"Здесь трехсторонний проект. Он рассматривается, он действительно в повестке наших переговоров и взаимоотношений, и наше министерство энергетики сейчас работает над этим", - подытожил Новак.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
Новак предупредил о риске дефицита энергоресурсов в мире
16:18
 
ЭнергетикаРОССИЯИРАНАЗЕРБАЙДЖАНэнергосистемыАлександр Новак
 
 
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