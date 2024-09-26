https://1prime.ru/20240926/energosistema-851812958.html
Новак рассказал о соединении энергосистем России, Ирана и Азербайджана
Новак рассказал о соединении энергосистем России, Ирана и Азербайджана - 26.09.2024, ПРАЙМ
Новак рассказал о соединении энергосистем России, Ирана и Азербайджана
Соединение энергетических систем России, Ирана и Азербайджана находится на стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, заявил вице-премьер РФ... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T17:56+0300
2024-09-26T17:56+0300
2024-09-26T17:56+0300
энергетика
россия
иран
азербайджан
энергосистемы
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/14/841991481_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_8aa440435b80e36989afb878d97a5301.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Соединение энергетических систем России, Ирана и Азербайджана находится на стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Российской энергетической недели (РЭН). В августе прошлого года Минэнерго РФ сообщало, что Россия, Иран и Азербайджан договорились завершить работу над ТЭО объединения электроэнергетических систем к концу 2023 года. "У нас общий проект, который мы обсуждаем с нашими друзьями из Ирана, из Азербайджана - это единое соединение в единую работу наших энергетических систем... Мы рассматриваем сейчас технико-экономическое обоснование", - рассказал Новак на сессии РЭН "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса". Вице-премьер пояснил, что речь идет не о дефиците электроэнергии на юге России, а о взаимном обмене электроэнергией, синхронной работе энергетических систем при необходимости – как, например, с Белоруссией. "Здесь трехсторонний проект. Он рассматривается, он действительно в повестке наших переговоров и взаимоотношений, и наше министерство энергетики сейчас работает над этим", - подытожил Новак. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240926/novak-851809232.html
иран
азербайджан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84199/14/841991481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1665d92ab539281b0069a6464502004e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, азербайджан, энергосистемы, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, ИРАН, АЗЕРБАЙДЖАН, энергосистемы, Александр Новак
Новак рассказал о соединении энергосистем России, Ирана и Азербайджана
Новак: соединение энергосистем РФ, Ирана и Азербайджана находится на стадии ТЭО
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Соединение энергетических систем России, Ирана и Азербайджана находится на стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Российской энергетической недели (РЭН).
В августе прошлого года Минэнерго РФ сообщало, что Россия, Иран и Азербайджан договорились завершить работу над ТЭО объединения электроэнергетических систем к концу 2023 года.
"У нас общий проект, который мы обсуждаем с нашими друзьями из Ирана, из Азербайджана - это единое соединение в единую работу наших энергетических систем... Мы рассматриваем сейчас технико-экономическое обоснование", - рассказал Новак на сессии РЭН "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса".
Вице-премьер пояснил, что речь идет не о дефиците электроэнергии на юге России, а о взаимном обмене электроэнергией, синхронной работе энергетических систем при необходимости – как, например, с Белоруссией.
"Здесь трехсторонний проект. Он рассматривается, он действительно в повестке наших переговоров и взаимоотношений, и наше министерство энергетики сейчас работает над этим", - подытожил Новак.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Новак предупредил о риске дефицита энергоресурсов в мире