https://1prime.ru/20240926/energosistema-851812958.html

Новак рассказал о соединении энергосистем России, Ирана и Азербайджана

Новак рассказал о соединении энергосистем России, Ирана и Азербайджана - 26.09.2024, ПРАЙМ

Новак рассказал о соединении энергосистем России, Ирана и Азербайджана

Соединение энергетических систем России, Ирана и Азербайджана находится на стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, заявил вице-премьер РФ... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T17:56+0300

2024-09-26T17:56+0300

2024-09-26T17:56+0300

энергетика

россия

иран

азербайджан

энергосистемы

александр новак

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Соединение энергетических систем России, Ирана и Азербайджана находится на стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Российской энергетической недели (РЭН). В августе прошлого года Минэнерго РФ сообщало, что Россия, Иран и Азербайджан договорились завершить работу над ТЭО объединения электроэнергетических систем к концу 2023 года. "У нас общий проект, который мы обсуждаем с нашими друзьями из Ирана, из Азербайджана - это единое соединение в единую работу наших энергетических систем... Мы рассматриваем сейчас технико-экономическое обоснование", - рассказал Новак на сессии РЭН "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса". Вице-премьер пояснил, что речь идет не о дефиците электроэнергии на юге России, а о взаимном обмене электроэнергией, синхронной работе энергетических систем при необходимости – как, например, с Белоруссией. "Здесь трехсторонний проект. Он рассматривается, он действительно в повестке наших переговоров и взаимоотношений, и наше министерство энергетики сейчас работает над этим", - подытожил Новак. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, иран, азербайджан, энергосистемы, александр новак