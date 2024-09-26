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Сотрудничество Турции с БРИКС не означает отказ от НАТО, заявил Эрдоган
Сотрудничество Турции с БРИКС не означает отказ от НАТО, заявил Эрдоган - 26.09.2024, ПРАЙМ
Сотрудничество Турции с БРИКС не означает отказ от НАТО, заявил Эрдоган
БРИКС и АСЕАН предоставляют Анкаре возможность развития экономического сотрудничества. Такое сотрудничество не означает отказ страны от НАТО, заявил журналистам | 26.09.2024, ПРАЙМ
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АНКАРА, 26 сен - ПРАЙМ. БРИКС и АСЕАН предоставляют Анкаре возможность развития экономического сотрудничества. Такое сотрудничество не означает отказ страны от НАТО, заявил журналистам в самолете по возвращении из Нью-Йорка после участия в сессии Генассамблеи ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что участие страны в БРИКС и АСЕАН, "а также наше появление здесь изменит арифметику регионов" и приведет к построению совершенно иной структуры. "Мы не можем отбросить тот факт, что у нас есть связи с континентальной Европой и Америкой в той же степени, что и со Средней Азией, Россией, Балтийским регионом или Дальним Востоком. Точно так же мы имеем глубокую историю с арабской географией и странами Персидского залива, у нас тесные отношения с Африкой. В общем, наша география и тысячелетняя история побуждают нас строить столь разнообразную архитектуру партнерства", — сказал турецкий лидер. По словам Эрдогана, Анкара не может разорвать связи с тюркским и исламским миром, только из-за того, что является страной НАТО. По его словам, БРИКС и АСЕАН — это структуры, которые предоставляют Ткрции возможности для развития экономического сотрудничества, при этом участие в них не означает отказ от НАТО. Турецкий лидер полагает, что эти альянсы и кооперации являются альтернативой друг другу и хотя в современном мире существует определенная международная напряженность, эпоха холодной войны давно прошла. "Если посмотреть на тех, кто говорит нам "не вступайте в БРИКС или любую другую структуру", то это те же самые люди, которые заставляли нас ждать у дверей Европейского союза, частью которого мы пытались стать на протяжении многих лет. Мы никогда не сможем определить свое будущее, глядя на них", — заключил Эрдоган. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС и эту заявку рассмотрят. Он также заявлял, что Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, проведение которого намечено на 22-24 октября в Казани.БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.Кроме того, Эрдоган заявил, что сложные периоды в турецкой экономике остаются позади, правительство страны сосредоточено на борьбе с инфляцией. Кабмин Турции надеется на снижение годовой инфляции в сентябре ниже 50%, по итогам августа она продолжила резко замедляться - до 51,97% с 61,78% месяцем ранее, добавил он."Вопрос, на котором мы сейчас сосредоточены, — это проблема инфляции, которая осложняет жизнь нашего народа. Мы начали сдерживать инфляцию и запустили процесс устойчивой дезинфляции. Мы видим, что инфляция снижается не мгновенно, а имеет прочную основу, и этот процесс будет продолжаться ускоренными темпами. Наши граждане уже начали ощущать это снижение инфляции, и в ближайший период оно будет происходить все быстрее", — сказал турецкий лидер.Центробанк Турции уже шесть месяцев не меняет ключевую ставку, она держится на уровне 50%. По словам зампредседателя ЦБ Османа Акчая, регулятор пока не планирует снижать ее, так как предпосылкой для понижения ставки будет устойчивое снижение инфляции.
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турция, реджеп тайип эрдоган, нато, брикс, асеан
Политика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, БРИКС, АСЕАН
АНКАРА, 26 сен - ПРАЙМ. БРИКС и АСЕАН предоставляют Анкаре возможность развития экономического сотрудничества. Такое сотрудничество не означает отказ страны от НАТО, заявил журналистам в самолете по возвращении из Нью-Йорка после участия в сессии Генассамблеи ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что участие страны в БРИКС и АСЕАН, "а также наше появление здесь изменит арифметику регионов" и приведет к построению совершенно иной структуры.
"Мы не можем отбросить тот факт, что у нас есть связи с континентальной Европой и Америкой в той же степени, что и со Средней Азией, Россией, Балтийским регионом или Дальним Востоком. Точно так же мы имеем глубокую историю с арабской географией и странами Персидского залива, у нас тесные отношения с Африкой. В общем, наша география и тысячелетняя история побуждают нас строить столь разнообразную архитектуру партнерства", — сказал турецкий лидер.
По словам Эрдогана, Анкара не может разорвать связи с тюркским и исламским миром, только из-за того, что является страной НАТО.
По его словам, БРИКС и АСЕАН — это структуры, которые предоставляют Ткрции возможности для развития экономического сотрудничества, при этом участие в них не означает отказ от НАТО.
Турецкий лидер полагает, что эти альянсы и кооперации являются альтернативой друг другу и хотя в современном мире существует определенная международная напряженность, эпоха холодной войны давно прошла.
"Если посмотреть на тех, кто говорит нам "не вступайте в БРИКС или любую другую структуру", то это те же самые люди, которые заставляли нас ждать у дверей Европейского союза, частью которого мы пытались стать на протяжении многих лет. Мы никогда не сможем определить свое будущее, глядя на них", — заключил Эрдоган.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС и эту заявку рассмотрят. Он также заявлял, что Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС, проведение которого намечено на 22-24 октября в Казани.
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
Кроме того, Эрдоган заявил, что сложные периоды в турецкой экономике остаются позади, правительство страны сосредоточено на борьбе с инфляцией. Кабмин Турции надеется на снижение годовой инфляции в сентябре ниже 50%, по итогам августа она продолжила резко замедляться - до 51,97% с 61,78% месяцем ранее, добавил он.
"Вопрос, на котором мы сейчас сосредоточены, — это проблема инфляции, которая осложняет жизнь нашего народа. Мы начали сдерживать инфляцию и запустили процесс устойчивой дезинфляции. Мы видим, что инфляция снижается не мгновенно, а имеет прочную основу, и этот процесс будет продолжаться ускоренными темпами. Наши граждане уже начали ощущать это снижение инфляции, и в ближайший период оно будет происходить все быстрее", — сказал турецкий лидер.
Центробанк Турции уже шесть месяцев не меняет ключевую ставку, она держится на уровне 50%. По словам зампредседателя ЦБ Османа Акчая, регулятор пока не планирует снижать ее, так как предпосылкой для понижения ставки будет устойчивое снижение инфляции.
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