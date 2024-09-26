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ФАС отложила принятие методики расчета транспортировки нефти по морю

ФАС отложила принятие методики расчета транспортировки нефти по морю - 26.09.2024, ПРАЙМ

ФАС отложила принятие методики расчета транспортировки нефти по морю

Принятие новой методики определения стоимости транспортировки нефти по морю до портов Европы, на которую должна увеличиваться цена Urals для расчета налогов,... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T10:36+0300

2024-09-26T10:36+0300

2024-09-26T10:37+0300

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Принятие новой методики определения стоимости транспортировки нефти по морю до портов Европы, на которую должна увеличиваться цена Urals для расчета налогов, отложено до конца сентября будущего года, сообщили РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ. ФАС в начале года подготовила проект приказа, устанавливающий порядок расчета в налоговых целях стоимости транспортировки нефти по морю до средиземноморского и роттердамского рынков. Служба предлагала использовать в формуле данные о фрахте и портовых сборах, также рассчитанные международным ценовым агентством Argus. Как весной писала газета "Коммерсант" решение правительства о применении формулы должно было начать действие 1 октября 2024 года. "Срок принятия документа перенесен до 30 сентября 2025 года", - ответили в ФАС на вопрос о том, отложено ли принятие методики. В апреле компания "Роснефть" предложила отказаться от использования "виртуальных" котировок нефти марки Urals в портах Европы для расчета нефтяных налогов, так как опасается еще большего расхождения показателей для налогообложения с реальными ценами на нефть из России, которая продается в основном в Азию, сообщала газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо главы нефтяной компании Игоря Сечина президенту РФ Владимиру Путину. Поводом для обращения стал проект приказа ФАС о порядке расчета стоимости транспортировки нефти из России морем. Сечин попросил приостановить подготовку этого документа, поскольку поставок в порты Европы на практике нет, добавляет издание. Сейчас для расчета цены нефти РФ в налоговых целях используются две котировки - и применяться должна та, что окажется больше. Первая рассчитывается на основе цены пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent, и цена Urals будет учтена за минусом 20 долларов за баррель от этого. Вторая котировка - это цена нефти в портах РФ, рассчитанная агентством Argus, плюс стоимость транспортировки морским транспортом до мировых рынков, установленная кабмином, но не менее 2 долларов за баррель.

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