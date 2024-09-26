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ФНС России будет обучать сотрудников налоговой службы Египта - 26.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ФНС России будет обучать сотрудников налоговой службы Египта
ФНС России будет обучать сотрудников налоговой службы Египта - 26.09.2024, ПРАЙМ
ФНС России будет обучать сотрудников налоговой службы Египта
ФНС России будет обучать сотрудников налоговой службы Египта - такую возможность предусматривает меморандум о взаимопонимании и техническом сотрудничестве в... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T10:25+0300
2024-09-26T10:25+0300
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ФНС России будет обучать сотрудников налоговой службы Египта - такую возможность предусматривает меморандум о взаимопонимании и техническом сотрудничестве в налоговой сфере, который подписали в четверг глава ФНС РФ Даниил Егоров и руководитель Налоговой администрации Египта Раша Абдель Ааль на полях встречи глав налоговых служб БРИКС в Москве. Документ предполагает проведение двусторонних мероприятий по обмену опытом, рабочих визитов для ознакомления с системами налогового администрирования, а также обучения сотрудников налоговой администрации Египта. "Это поможет улучшить качество работы нашей налоговой службы, послужит повышению квалификации наших сотрудников и в итоге - улучшению собираемости налогов", - пояснила журналистам по после подписания глава налоговой службы Египта. В ФНС РИА Новости уточнили, что в рамках соглашения египетские коллеги сами выберут темы, которые им наиболее интересны для обучения, а методологи из российской службы разработают и проведут для них соответствующий курс. Обучение будет проходить в очном формате на образовательной площадке ФНС в Санкт-Петербурге. Российская налоговая служба будет не в первый раз обучать коллег из других стран. Такую программу повышения квалификации в России уже прошли сотрудники налоговых органов Таджикистана. А в следующем году стартует программа повышения квалификации налоговиков Узбекистана.
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россия, фнс, египет
Экономика, РОССИЯ, ФНС, ЕГИПЕТ
10:25 26.09.2024
 
ФНС России будет обучать сотрудников налоговой службы Египта

Егоров: ФНС России будет обучать сотрудников налоговой службы Египта

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНашивка Федеральной налоговой службы
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. ФНС России будет обучать сотрудников налоговой службы Египта - такую возможность предусматривает меморандум о взаимопонимании и техническом сотрудничестве в налоговой сфере, который подписали в четверг глава ФНС РФ Даниил Егоров и руководитель Налоговой администрации Египта Раша Абдель Ааль на полях встречи глав налоговых служб БРИКС в Москве.
Документ предполагает проведение двусторонних мероприятий по обмену опытом, рабочих визитов для ознакомления с системами налогового администрирования, а также обучения сотрудников налоговой администрации Египта.
"Это поможет улучшить качество работы нашей налоговой службы, послужит повышению квалификации наших сотрудников и в итоге - улучшению собираемости налогов", - пояснила журналистам по после подписания глава налоговой службы Египта.
В ФНС РИА Новости уточнили, что в рамках соглашения египетские коллеги сами выберут темы, которые им наиболее интересны для обучения, а методологи из российской службы разработают и проведут для них соответствующий курс. Обучение будет проходить в очном формате на образовательной площадке ФНС в Санкт-Петербурге.
Российская налоговая служба будет не в первый раз обучать коллег из других стран. Такую программу повышения квалификации в России уже прошли сотрудники налоговых органов Таджикистана. А в следующем году стартует программа повышения квалификации налоговиков Узбекистана.
 
ЭкономикаРОССИЯФНСЕГИПЕТ
 
 
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