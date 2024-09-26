https://1prime.ru/20240926/fond-851808449.html

ЦБ обсуждает создание фонда поддержки банков, заявила Набиуллина

ЦБ обсуждает создание фонда поддержки банков, заявила Набиуллина - 26.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ обсуждает создание фонда поддержки банков, заявила Набиуллина

ЦБ РФ обсуждает создание фонда поддержки банков, который будет давать поручительства по кредитам и, возможно, проводить докапитализацию, сообщила глава Банка... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T16:12+0300

2024-09-26T16:12+0300

2024-09-26T16:12+0300

банк россии

россия

банки

фонд поддержки банков

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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ обсуждает создание фонда поддержки банков, который будет давать поручительства по кредитам и, возможно, проводить докапитализацию, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Мы хотим создать фонд поддержи банковского сектора, обсуждение его начинается. Мы рассматриваем создание этого фонда как следующую ступень защиты от риска концентрации для тех банков, которые находятся в оранжевой зоне. Из этого фонда могут даваться поручительства в адрес банков, которые находятся уже в оранжевой зоне, исчерпали свой лимит, и они могут продолжать кредитовать крупных заемщиков, но эти поручительства будут стоить больше, чем просто повышенный взнос в фонд страхования вкладов", - заявила она в ходе Международного банковского форума. "Второй этап развития этого фонда может быть и ранняя докапитализация банков, которые столкнулись со стрессом, с проблемой платежеспособности", - добавила она.

https://1prime.ru/20240926/tsb-851807959.html

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россия, банки, фонд поддержки банков