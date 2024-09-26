Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин рассказал, зачем США лишили Западную Европу газа из РФ - 26.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240926/gaz-851790729.html
Володин рассказал, зачем США лишили Западную Европу газа из РФ
Володин рассказал, зачем США лишили Западную Европу газа из РФ - 26.09.2024, ПРАЙМ
Володин рассказал, зачем США лишили Западную Европу газа из РФ
Президенту США Джо Байдену было выгодно лишить Западную Европу дешёвого газа из России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T08:35+0300
2024-09-26T08:36+0300
энергетика
газ
европа
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/35/842693575_60:0:2648:1456_1920x0_80_0_0_57f48980cfd2cd30f3c6dcf4462fbfaf.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президенту США Джо Байдену было выгодно лишить Западную Европу дешёвого газа из России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Ему (Байдену - прим. ред.) было выгодно лишить Западную Европу дешёвого российского газа, заставив покупать его у США втридорога", - написал он в своем Telegram-канале. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/20240926/vzryv-851790611.html
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/35/842693575_589:0:2530:1456_1920x0_80_0_0_08528a76ad0e5c63bf2a0dbadbe70ef2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, сша
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, США
08:35 26.09.2024 (обновлено: 08:36 26.09.2024)
 
Володин рассказал, зачем США лишили Западную Европу газа из РФ

Володин: Байдену было выгодно лишить Западную Европу дешевого российского газа

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президенту США Джо Байдену было выгодно лишить Западную Европу дешёвого газа из России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Ему (Байдену - прим. ред.) было выгодно лишить Западную Европу дешёвого российского газа, заставив покупать его у США втридорога", - написал он в своем Telegram-канале.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
За подрывами "Севпотоков" стоит Вашингтон и лично Байден, заявил Володин
08:33
 
ЭнергетикаГазЕВРОПАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала