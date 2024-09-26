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Володин рассказал, зачем США лишили Западную Европу газа из РФ
Володин рассказал, зачем США лишили Западную Европу газа из РФ - 26.09.2024, ПРАЙМ
Володин рассказал, зачем США лишили Западную Европу газа из РФ
Президенту США Джо Байдену было выгодно лишить Западную Европу дешёвого газа из России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T08:35+0300
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президенту США Джо Байдену было выгодно лишить Западную Европу дешёвого газа из России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Ему (Байдену - прим. ред.) было выгодно лишить Западную Европу дешёвого российского газа, заставив покупать его у США втридорога", - написал он в своем Telegram-канале. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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газ, европа, сша
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, США
Володин рассказал, зачем США лишили Западную Европу газа из РФ
Володин: Байдену было выгодно лишить Западную Европу дешевого российского газа
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Президенту США Джо Байдену было выгодно лишить Западную Европу дешёвого газа из России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Ему (Байдену - прим. ред.) было выгодно лишить Западную Европу дешёвого российского газа, заставив покупать его у США втридорога", - написал он в своем Telegram-канале.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
За подрывами "Севпотоков" стоит Вашингтон и лично Байден, заявил Володин