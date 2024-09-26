Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
FT: один из лидеров закупок российского СПГ призвал ЕС запретить его импорт - 26.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240926/gaz-851797716.html
FT: один из лидеров закупок российского СПГ призвал ЕС запретить его импорт
FT: один из лидеров закупок российского СПГ призвал ЕС запретить его импорт - 26.09.2024, ПРАЙМ
FT: один из лидеров закупок российского СПГ призвал ЕС запретить его импорт
Министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен призвала ЕС к общесоюзным мерам по запрету импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), так как... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T12:07+0300
2024-09-26T12:07+0300
энергетика
россия
ес
бельгия
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/19/841401982_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_60c0303f49382fa07f507c34483d2945.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен призвала ЕС к общесоюзным мерам по запрету импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), так как существующие ограничительные меры, по ее мнению, не оправдывают себя, пишет издание Financial Times."Бельгия, один из крупнейших в Европе импортеров сжиженного природного газа из России, призвала ЕС запретить российское топливо, предупредив, что компании-импортеры не могут разрывать долгосрочные контракты, если союз не введет санкций как единая юрисдикция. Тинне Ван дер Стратен, министр энергетики Бельгии, заявила Financial Times, что ЕС должен "пойти дальше", чтобы не допустить попадания российского СПГ в союз, поскольку беспокойство по поводу увеличения импорта продолжает расти", - говорится в публикации.По словам ван дер Стратен, меры, введенные Брюсселем в декабре 2023 года и запрещающие российским энергетическим компаниям использовать инфраструктуру ЕС, не дали достаточных юридических оснований компаниям-импортерам, пользующимся такими европейскими портами, как бельгийский Зеебрюгге, для прекращения долгосрочных контрактов с российской стороной.По данным, приводимым изданием, Зеебрюгге с сентября 2023 по сентябрь 2024 года принял наибольший объем российского СПГ - 5,17 миллиона тонн.Евросоюз активно начал вводить против России санкции после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, и это вызвало резкий скачок цен на газ. Дополнительным фактором для высоких цен на "голубое топливо" в регионе стал подрыв "Северных потоков" в сентябре того же года. Вырос спрос на сжиженный газ, и США стали главным его поставщиком в Евросоюз, заняв почти половину рынка, а их доходы от этих поставок достигли в 2022 году 48,3 миллиарда евро против 7 миллиардов годом ранее.Россия изначально направляла в ЕС небольшие объемы СПГ, однако поставки росли и по итогам семи месяцев текущего года заняли почти 19% от общего импорта.
https://1prime.ru/20240923/gaz-851727287.html
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/19/841401982_0:0:2135:1601_1920x0_80_0_0_9acbfd59c2bff6fcd27a9f4a730a178b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ес, бельгия, газ
Энергетика, РОССИЯ, ЕС, БЕЛЬГИЯ, Газ
12:07 26.09.2024
 
FT: один из лидеров закупок российского СПГ призвал ЕС запретить его импорт

FT: Бельгия призвала ЕС запретить импорт российского газа

© Unsplash/Brad WeaverПриродный газ
Природный газ
© Unsplash/Brad Weaver
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен призвала ЕС к общесоюзным мерам по запрету импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), так как существующие ограничительные меры, по ее мнению, не оправдывают себя, пишет издание Financial Times.
"Бельгия, один из крупнейших в Европе импортеров сжиженного природного газа из России, призвала ЕС запретить российское топливо, предупредив, что компании-импортеры не могут разрывать долгосрочные контракты, если союз не введет санкций как единая юрисдикция. Тинне Ван дер Стратен, министр энергетики Бельгии, заявила Financial Times, что ЕС должен "пойти дальше", чтобы не допустить попадания российского СПГ в союз, поскольку беспокойство по поводу увеличения импорта продолжает расти", - говорится в публикации.
По словам ван дер Стратен, меры, введенные Брюсселем в декабре 2023 года и запрещающие российским энергетическим компаниям использовать инфраструктуру ЕС, не дали достаточных юридических оснований компаниям-импортерам, пользующимся такими европейскими портами, как бельгийский Зеебрюгге, для прекращения долгосрочных контрактов с российской стороной.
По данным, приводимым изданием, Зеебрюгге с сентября 2023 по сентябрь 2024 года принял наибольший объем российского СПГ - 5,17 миллиона тонн.
Евросоюз активно начал вводить против России санкции после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, и это вызвало резкий скачок цен на газ. Дополнительным фактором для высоких цен на "голубое топливо" в регионе стал подрыв "Северных потоков" в сентябре того же года. Вырос спрос на сжиженный газ, и США стали главным его поставщиком в Евросоюз, заняв почти половину рынка, а их доходы от этих поставок достигли в 2022 году 48,3 миллиарда евро против 7 миллиардов годом ранее.
Россия изначально направляла в ЕС небольшие объемы СПГ, однако поставки росли и по итогам семи месяцев текущего года заняли почти 19% от общего импорта.
ПМЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 23.09.2024
Захарова сравнила американские и российские поставки газа в ЕС
23 сентября, 17:48
 
ЭнергетикаРОССИЯЕСБЕЛЬГИЯГаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала