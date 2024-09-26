https://1prime.ru/20240926/gaz-851797716.html

FT: один из лидеров закупок российского СПГ призвал ЕС запретить его импорт

FT: один из лидеров закупок российского СПГ призвал ЕС запретить его импорт - 26.09.2024, ПРАЙМ

FT: один из лидеров закупок российского СПГ призвал ЕС запретить его импорт

Министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен призвала ЕС к общесоюзным мерам по запрету импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), так как... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T12:07+0300

2024-09-26T12:07+0300

2024-09-26T12:07+0300

энергетика

россия

ес

бельгия

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/19/841401982_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_60c0303f49382fa07f507c34483d2945.jpg

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен призвала ЕС к общесоюзным мерам по запрету импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), так как существующие ограничительные меры, по ее мнению, не оправдывают себя, пишет издание Financial Times."Бельгия, один из крупнейших в Европе импортеров сжиженного природного газа из России, призвала ЕС запретить российское топливо, предупредив, что компании-импортеры не могут разрывать долгосрочные контракты, если союз не введет санкций как единая юрисдикция. Тинне Ван дер Стратен, министр энергетики Бельгии, заявила Financial Times, что ЕС должен "пойти дальше", чтобы не допустить попадания российского СПГ в союз, поскольку беспокойство по поводу увеличения импорта продолжает расти", - говорится в публикации.По словам ван дер Стратен, меры, введенные Брюсселем в декабре 2023 года и запрещающие российским энергетическим компаниям использовать инфраструктуру ЕС, не дали достаточных юридических оснований компаниям-импортерам, пользующимся такими европейскими портами, как бельгийский Зеебрюгге, для прекращения долгосрочных контрактов с российской стороной.По данным, приводимым изданием, Зеебрюгге с сентября 2023 по сентябрь 2024 года принял наибольший объем российского СПГ - 5,17 миллиона тонн.Евросоюз активно начал вводить против России санкции после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года, и это вызвало резкий скачок цен на газ. Дополнительным фактором для высоких цен на "голубое топливо" в регионе стал подрыв "Северных потоков" в сентябре того же года. Вырос спрос на сжиженный газ, и США стали главным его поставщиком в Евросоюз, заняв почти половину рынка, а их доходы от этих поставок достигли в 2022 году 48,3 миллиарда евро против 7 миллиардов годом ранее.Россия изначально направляла в ЕС небольшие объемы СПГ, однако поставки росли и по итогам семи месяцев текущего года заняли почти 19% от общего импорта.

https://1prime.ru/20240923/gaz-851727287.html

бельгия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес, бельгия, газ