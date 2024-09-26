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Россия продолжит развивать свои технологии в сфере СПГ, заявил Путин

Россия продолжит развивать свои технологии в сфере СПГ, заявил Путин - 26.09.2024, ПРАЙМ

Россия продолжит развивать свои технологии в сфере СПГ, заявил Путин

Поставки российского газа по "Силе Сибири" увеличиваются, растет экспорт сжиженного природного газа (СПГ), заявил президент России Владимир Путин. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T14:27+0300

2024-09-26T14:27+0300

2024-09-26T14:28+0300

энергетика

спг

атр

экспорт

поставки

сила сибири

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Поставки российского газа по "Силе Сибири" увеличиваются, растет экспорт сжиженного природного газа (СПГ), заявил президент России Владимир Путин."Увеличиваются поставки по газопроводу "Сила Сибири", продолжает расти экспорт сжиженного природного газа", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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спг, атр, экспорт, поставки, сила сибири, владимир путин