https://1prime.ru/20240926/gaz-851814550.html

РФ перенаправила 30-40% поставок газа с европейского рынка, заявил Новак

РФ перенаправила 30-40% поставок газа с европейского рынка, заявил Новак - 26.09.2024, ПРАЙМ

РФ перенаправила 30-40% поставок газа с европейского рынка, заявил Новак

Россия перенаправила 30-40% поставок газа с Европы на другие рынки, сообщил на Российской энергетической неделе вице-премьер Александр Новак. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T19:29+0300

2024-09-26T19:29+0300

2024-09-26T19:48+0300

экономика

россия

александр новак

поставки газа

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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Россия перенаправила 30-40% поставок газа с Европы на другие рынки, сообщил на Российской энергетической неделе вице-премьер Александр Новак.Текущая ситуация не позволяет говорить о том, что европейские партнеры обращаются к России за увеличением поставок, сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"."Напомню, что у нас увеличились поставки на юг, а также по газопроводу "Сила Сибири" мы выходим в 2025 году уже на максимальные контрактные обязательства с китайскими партнерами. Поэтому я думаю, что где-то 30-40% мы уже направили по другим направлениям", – добавил Новак.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240926/novak-851810987.html

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россия, александр новак, поставки газа