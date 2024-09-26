https://1prime.ru/20240926/gaz-851814550.html
РФ перенаправила 30-40% поставок газа с европейского рынка, заявил Новак
РФ перенаправила 30-40% поставок газа с европейского рынка, заявил Новак - 26.09.2024, ПРАЙМ
РФ перенаправила 30-40% поставок газа с европейского рынка, заявил Новак
Россия перенаправила 30-40% поставок газа с Европы на другие рынки, сообщил на Российской энергетической неделе вице-премьер Александр Новак. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T19:29+0300
2024-09-26T19:29+0300
2024-09-26T19:48+0300
экономика
россия
александр новак
поставки газа
https://cdnn.1prime.ru/img/76067/85/760678529_0:721:2000:1846_1920x0_80_0_0_1316647f514b9b65fa34a53bf80079c3.jpg
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Россия перенаправила 30-40% поставок газа с Европы на другие рынки, сообщил на Российской энергетической неделе вице-премьер Александр Новак.Текущая ситуация не позволяет говорить о том, что европейские партнеры обращаются к России за увеличением поставок, сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"."Напомню, что у нас увеличились поставки на юг, а также по газопроводу "Сила Сибири" мы выходим в 2025 году уже на максимальные контрактные обязательства с китайскими партнерами. Поэтому я думаю, что где-то 30-40% мы уже направили по другим направлениям", – добавил Новак.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240926/novak-851810987.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76067/85/760678529_0:503:2000:2003_1920x0_80_0_0_8cc3cd94cd9418f50ef267579a0924c8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр новак, поставки газа
Экономика, РОССИЯ, Александр Новак, поставки газа
РФ перенаправила 30-40% поставок газа с европейского рынка, заявил Новак
Новак: РФ перенаправила 30-40 процентов поставок газа с Европы на другие рынки
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Россия перенаправила 30-40% поставок газа с Европы на другие рынки, сообщил на Российской энергетической неделе вице-премьер Александр Новак.
Текущая ситуация не позволяет говорить о том, что европейские партнеры обращаются к России за увеличением поставок, сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
"Напомню, что у нас увеличились поставки на юг, а также по газопроводу "Сила Сибири" мы выходим в 2025 году уже на максимальные контрактные обязательства с китайскими партнерами. Поэтому я думаю, что где-то 30-40% мы уже направили по другим направлениям", – добавил Новак.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Новак рассказал об импортозамещении оборудования в нефтяной отрасли