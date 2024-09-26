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РФ перенаправила 30-40% поставок газа с европейского рынка, заявил Новак - 26.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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РФ перенаправила 30-40% поставок газа с европейского рынка, заявил Новак
РФ перенаправила 30-40% поставок газа с европейского рынка, заявил Новак - 26.09.2024, ПРАЙМ
РФ перенаправила 30-40% поставок газа с европейского рынка, заявил Новак
Россия перенаправила 30-40% поставок газа с Европы на другие рынки, сообщил на Российской энергетической неделе вице-премьер Александр Новак. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T19:29+0300
2024-09-26T19:48+0300
экономика
россия
александр новак
поставки газа
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Россия перенаправила 30-40% поставок газа с Европы на другие рынки, сообщил на Российской энергетической неделе вице-премьер Александр Новак.Текущая ситуация не позволяет говорить о том, что европейские партнеры обращаются к России за увеличением поставок, сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"."Напомню, что у нас увеличились поставки на юг, а также по газопроводу "Сила Сибири" мы выходим в 2025 году уже на максимальные контрактные обязательства с китайскими партнерами. Поэтому я думаю, что где-то 30-40% мы уже направили по другим направлениям", – добавил Новак.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, александр новак, поставки газа
Экономика, РОССИЯ, Александр Новак, поставки газа
19:29 26.09.2024 (обновлено: 19:48 26.09.2024)
 
РФ перенаправила 30-40% поставок газа с европейского рынка, заявил Новак

Новак: РФ перенаправила 30-40 процентов поставок газа с Европы на другие рынки

© РИА Новости . Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкГазовый факел
Газовый факел - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Сергей Красноухов
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Россия перенаправила 30-40% поставок газа с Европы на другие рынки, сообщил на Российской энергетической неделе вице-премьер Александр Новак.
Текущая ситуация не позволяет говорить о том, что европейские партнеры обращаются к России за увеличением поставок, сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
"Напомню, что у нас увеличились поставки на юг, а также по газопроводу "Сила Сибири" мы выходим в 2025 году уже на максимальные контрактные обязательства с китайскими партнерами. Поэтому я думаю, что где-то 30-40% мы уже направили по другим направлениям", – добавил Новак.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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