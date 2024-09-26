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Биржевые цены на газ в Европе выросли до 435 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе выросли до 435 долларов за тысячу кубометров - 26.09.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе выросли до 435 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга поднялись на 1% – до 435 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 26.09.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга поднялись на 1% – до 435 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 428,3 доллара (-0,7%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 422,5 доллара (-2,1%), ценовой максимум – 437,9 доллара (+1,5%). Последние фьючерсы торговались по 434,6 доллара (+0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 431,4 доллара за тысячу кубометров. Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в августе достигала годового максимума – 450 долларов.
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европа, биржа ice, мировые цены на газ
Энергетика, ЕВРОПА, Биржа ICE, мировые цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе выросли до 435 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1%, до 435 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга поднялись на 1% – до 435 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 428,3 доллара (-0,7%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 422,5 доллара (-2,1%), ценовой максимум – 437,9 доллара (+1,5%). Последние фьючерсы торговались по 434,6 доллара (+0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 431,4 доллара за тысячу кубометров.
Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в августе достигала годового максимума – 450 долларов.
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