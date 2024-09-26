https://1prime.ru/20240926/gaz-851815829.html

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 435 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 435 долларов за тысячу кубометров - 26.09.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 435 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга поднялись на 1% – до 435 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T20:45+0300

2024-09-26T20:45+0300

2024-09-26T20:45+0300

энергетика

европа

биржа ice

мировые цены на газ

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга поднялись на 1% – до 435 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 428,3 доллара (-0,7%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум составил 422,5 доллара (-2,1%), ценовой максимум – 437,9 доллара (+1,5%). Последние фьючерсы торговались по 434,6 доллара (+0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 431,4 доллара за тысячу кубометров. Средняя стоимость газа в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в августе достигала годового максимума – 450 долларов.

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европа, биржа ice, мировые цены на газ