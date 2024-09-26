https://1prime.ru/20240926/gazifikatsiya-851805111.html
Путин поблагодарил "Газпром" за высокие темпы социальной газификации
Путин поблагодарил "Газпром" за высокие темпы социальной газификации - 26.09.2024, ПРАЙМ
Путин поблагодарил "Газпром" за высокие темпы социальной газификации
Программа социальной газификации в стране идет хорошими темпами благодаря усилиям "Газпрома", подчеркнул российский лидер Владимир Путин в ходе своего... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T14:55+0300
2024-09-26T14:55+0300
2024-09-26T14:55+0300
энергетика
газпром
газ
социальная газификация
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Программа социальной газификации в стране идет хорошими темпами благодаря усилиям "Газпрома", подчеркнул российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя". Он также отметил существенное наращивание поставок газовых продуктов на внутренний рынок. "В том числе по программе социальной газификации, которая стартовала у нас в 2021 году и идет хорошими темпами, за что хочу поблагодарить руководство компании "Газпром", - подчеркнул российский президент.Он также поручил руководству компании совместно с кабмином подготовить план по развитию "Газпрома" в ближайшее десятилетие. Путин подчеркнул, что это обеспечит устойчивое развитие компании.
https://1prime.ru/20240926/putin-851804169.html
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газпром, газ, социальная газификация, владимир путин
Энергетика, Газпром, Газ, социальная газификация, Владимир Путин
Путин поблагодарил "Газпром" за высокие темпы социальной газификации
Путин: высокие темпы социальной газификации в России - заслуга "Газпрома"
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Программа социальной газификации в стране идет хорошими темпами благодаря усилиям "Газпрома", подчеркнул российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
Он также отметил существенное наращивание поставок газовых продуктов на внутренний рынок. "В том числе по программе социальной газификации, которая стартовала у нас в 2021 году и идет хорошими темпами, за что хочу поблагодарить руководство компании "Газпром", - подчеркнул российский президент.
Он также поручил руководству компании совместно с кабмином подготовить план по развитию "Газпрома" в ближайшее десятилетие. Путин подчеркнул, что это обеспечит устойчивое развитие компании.
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