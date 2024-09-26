Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поблагодарил "Газпром" за высокие темпы социальной газификации - 26.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240926/gazifikatsiya-851805111.html
Путин поблагодарил "Газпром" за высокие темпы социальной газификации
Путин поблагодарил "Газпром" за высокие темпы социальной газификации - 26.09.2024, ПРАЙМ
Путин поблагодарил "Газпром" за высокие темпы социальной газификации
Программа социальной газификации в стране идет хорошими темпами благодаря усилиям "Газпрома", подчеркнул российский лидер Владимир Путин в ходе своего... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T14:55+0300
2024-09-26T14:55+0300
энергетика
газпром
газ
социальная газификация
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28bdbe9ef995ced79a26801665fce358.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Программа социальной газификации в стране идет хорошими темпами благодаря усилиям "Газпрома", подчеркнул российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя". Он также отметил существенное наращивание поставок газовых продуктов на внутренний рынок. "В том числе по программе социальной газификации, которая стартовала у нас в 2021 году и идет хорошими темпами, за что хочу поблагодарить руководство компании "Газпром", - подчеркнул российский президент.Он также поручил руководству компании совместно с кабмином подготовить план по развитию "Газпрома" в ближайшее десятилетие. Путин подчеркнул, что это обеспечит устойчивое развитие компании.
https://1prime.ru/20240926/putin-851804169.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e077cd2ebde5a7dc624481fcb10a555.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газпром, газ, социальная газификация, владимир путин
Энергетика, Газпром, Газ, социальная газификация, Владимир Путин
14:55 26.09.2024
 
Путин поблагодарил "Газпром" за высокие темпы социальной газификации

Путин: высокие темпы социальной газификации в России - заслуга "Газпрома"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Программа социальной газификации в стране идет хорошими темпами благодаря усилиям "Газпрома", подчеркнул российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
Он также отметил существенное наращивание поставок газовых продуктов на внутренний рынок. "В том числе по программе социальной газификации, которая стартовала у нас в 2021 году и идет хорошими темпами, за что хочу поблагодарить руководство компании "Газпром", - подчеркнул российский президент.
Он также поручил руководству компании совместно с кабмином подготовить план по развитию "Газпрома" в ближайшее десятилетие. Путин подчеркнул, что это обеспечит устойчивое развитие компании.
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
Путин назвал главную задачу России в атомной сфере
14:46
 
ЭнергетикаГазпромГазсоциальная газификацияВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала