https://1prime.ru/20240926/gazifikatsiya-851805111.html

Путин поблагодарил "Газпром" за высокие темпы социальной газификации

Путин поблагодарил "Газпром" за высокие темпы социальной газификации - 26.09.2024, ПРАЙМ

Путин поблагодарил "Газпром" за высокие темпы социальной газификации

Программа социальной газификации в стране идет хорошими темпами благодаря усилиям "Газпрома", подчеркнул российский лидер Владимир Путин в ходе своего... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T14:55+0300

2024-09-26T14:55+0300

2024-09-26T14:55+0300

энергетика

газпром

газ

социальная газификация

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Программа социальной газификации в стране идет хорошими темпами благодаря усилиям "Газпрома", подчеркнул российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя". Он также отметил существенное наращивание поставок газовых продуктов на внутренний рынок. "В том числе по программе социальной газификации, которая стартовала у нас в 2021 году и идет хорошими темпами, за что хочу поблагодарить руководство компании "Газпром", - подчеркнул российский президент.Он также поручил руководству компании совместно с кабмином подготовить план по развитию "Газпрома" в ближайшее десятилетие. Путин подчеркнул, что это обеспечит устойчивое развитие компании.

https://1prime.ru/20240926/putin-851804169.html

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газпром, газ, социальная газификация, владимир путин