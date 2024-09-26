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В правительстве обсудят отмену надбавки к НДПИ "Газпрому"
В правительстве обсудят отмену надбавки к НДПИ "Газпрому" - 26.09.2024, ПРАЙМ
В правительстве обсудят отмену надбавки к НДПИ "Газпрому"
Предложение "Газпрома" об отмене с 2025 года надбавки к НДПИ для компании обсуждается в правительстве, решение может быть в ближайшие недели, сообщил... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T10:55+0300
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2024-09-26T10:56+0300
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Предложение "Газпрома" об отмене с 2025 года надбавки к НДПИ для компании обсуждается в правительстве, решение может быть в ближайшие недели, сообщил журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. "Газпром", да, выступал, выходил с таким предложением, вопрос обсуждается в правительстве, я не знаю решения", - ответил Сазанов на соответствующий вопрос журналистов на Российской энергетической неделе. При этом причины такой инициативы со стороны "Газпрома" замглавы Минфина комментировать не стал. На уточняющий вопрос о том, будет ли отмена надбавки как-то перекрываться, Сазанов ответил: "Здесь не принято решение, когда оно будет принято, тогда и будем принимать решение о том, надо ли это прикрывать или нет". По срокам принятия решения Сазанов предположил, что это будут ближайшие недели. ''Я думаю в ближайшее время, в ближайшие несколько недель", - сказал он. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, газпром
Экономика, РОССИЯ, Газпром
В правительстве обсудят отмену надбавки к НДПИ "Газпрому"
Сазанов: отмена надбавки к НДПИ "Газпрому" обсуждается в кабмине
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Предложение "Газпрома" об отмене с 2025 года надбавки к НДПИ для компании обсуждается в правительстве, решение может быть в ближайшие недели, сообщил журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
"Газпром", да, выступал, выходил с таким предложением, вопрос обсуждается в правительстве, я не знаю решения", - ответил Сазанов на соответствующий вопрос журналистов на Российской энергетической неделе.
При этом причины такой инициативы со стороны "Газпрома" замглавы Минфина комментировать не стал. На уточняющий вопрос о том, будет ли отмена надбавки как-то перекрываться, Сазанов ответил: "Здесь не принято решение, когда оно будет принято, тогда и будем принимать решение о том, надо ли это прикрывать или нет".
По срокам принятия решения Сазанов предположил, что это будут ближайшие недели. ''Я думаю в ближайшее время, в ближайшие несколько недель", - сказал он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.