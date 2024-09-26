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"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири" - 26.09.2024, ПРАЙМ
"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири" после плановых профилактических работ на газопроводе, сообщила компания. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T16:15+0300
2024-09-26T16:15+0300
2024-09-26T16:15+0300
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири" после плановых профилактических работ на газопроводе, сообщила компания. "В период с 19 по 26 сентября успешно проведены плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири". Транспортировка газа, приостановленная на время работ, сегодня возобновлена", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью.
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Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Газпром, Сила Сибири
"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" возобновил транспортировку газа в КНР по "Силе Сибири" после техработ
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири" после плановых профилактических работ на газопроводе, сообщила компания.
"В период с 19 по 26 сентября успешно проведены плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири". Транспортировка газа, приостановленная на время работ, сегодня возобновлена", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью.
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