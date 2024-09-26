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"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири" - 26.09.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири" - 26.09.2024, ПРАЙМ
"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири" после плановых профилактических работ на газопроводе, сообщила компания. | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T16:15+0300
2024-09-26T16:15+0300
энергетика
россия
китай
газпром
сила сибири
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири" после плановых профилактических работ на газопроводе, сообщила компания. "В период с 19 по 26 сентября успешно проведены плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири". Транспортировка газа, приостановленная на время работ, сегодня возобновлена", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании. В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью.
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россия, китай, газпром, сила сибири
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Газпром, Сила Сибири
16:15 26.09.2024
 
"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" возобновил транспортировку газа в КНР по "Силе Сибири" после техработ

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. "Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай по "Силе Сибири" после плановых профилактических работ на газопроводе, сообщила компания.
"В период с 19 по 26 сентября успешно проведены плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири". Транспортировка газа, приостановленная на время работ, сегодня возобновлена", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью.
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2024
"Газпром" договорился с КНР о выводе "Силы Сибири" на проектную мощность
20 сентября, 16:07
 
ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙГазпромСила Сибири
 
 
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