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Пять немецких институтов ухудшили прогноз по ВВП Германии
Пять немецких институтов ухудшили прогноз по ВВП Германии - 26.09.2024, ПРАЙМ
Пять немецких институтов ухудшили прогноз по ВВП Германии
Пять немецких исследовательских институтов ухудшили прогноз по экономике Германии на 2024 год: теперь ожидают снижения ВВП на 0,1%, говорится в пресс-релизе... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T16:29+0300
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БЕРЛИН, 26 сен - ПРАЙМ. Пять немецких исследовательских институтов ухудшили прогноз по экономике Германии на 2024 год: теперь ожидают снижения ВВП на 0,1%, говорится в пресс-релизе институтов IFO, DIW, IfW, IWH и RWI. "В целом ожидается, что валовой внутренний продукт упадет на 0,1% в 2024 году, а затем увеличится на 0,8% (2025) и 1,3% (2026) соответственно в течение следующих двух лет. Таким образом, институты немного скорректировали свой прогноз от весны 2024 года в сторону понижения, прежде всего потому, что восстановление промышленности сейчас идет слабее", - говорится в сообщении. Весной институты ожидали роста ВВП Германии в текущем году на 0,1%, в 2025 году – на 1,4%. Исследователи отмечают, что экономика Германии уже более двух лет "топчется на месте" – хотя в начале года объем производства немного вырос, во втором квартале он снова сократился. "Декарбонизация, цифровизация, демографические изменения и, пожалуй, усиление конкуренции с компаниями из Китая вызвали процессы структурной перестройки в Германии, которые снижают перспективы роста немецкой экономики", - подчеркивается в релизе.
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германия, ввп германии, прогноз
Экономика, ГЕРМАНИЯ, ВВП Германии, прогноз
Пять немецких институтов ухудшили прогноз по ВВП Германии
Пять немецких институтов ждут снижения ВВП Германии в 2024 году на 0,1%
БЕРЛИН, 26 сен - ПРАЙМ. Пять немецких исследовательских институтов ухудшили прогноз по экономике Германии на 2024 год: теперь ожидают снижения ВВП на 0,1%, говорится в пресс-релизе институтов IFO, DIW, IfW, IWH и RWI.
"В целом ожидается, что валовой внутренний продукт упадет на 0,1% в 2024 году, а затем увеличится на 0,8% (2025) и 1,3% (2026) соответственно в течение следующих двух лет. Таким образом, институты немного скорректировали свой прогноз от весны 2024 года в сторону понижения, прежде всего потому, что восстановление промышленности сейчас идет слабее", - говорится в сообщении.
Весной институты ожидали роста ВВП Германии в текущем году на 0,1%, в 2025 году – на 1,4%.
Исследователи отмечают, что экономика Германии уже более двух лет "топчется на месте" – хотя в начале года объем производства немного вырос, во втором квартале он снова сократился.
"Декарбонизация, цифровизация, демографические изменения и, пожалуй, усиление конкуренции с компаниями из Китая вызвали процессы структурной перестройки в Германии, которые снижают перспективы роста немецкой экономики", - подчеркивается в релизе.
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