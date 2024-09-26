https://1prime.ru/20240926/germaniya-851815680.html

В Германии призвали восстановить и защитить "Северные потоки"

В Германии призвали восстановить и защитить "Северные потоки" - 26.09.2024, ПРАЙМ

В Германии призвали восстановить и защитить "Северные потоки"

Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" был взорваны врагами энергетического суверенитета Германии. Магистрали необходимо восстановить и обеспечить... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T20:39+0300

2024-09-26T20:39+0300

2024-09-26T20:39+0300

энергетика

германия

северный поток-2

подрыв "северных потоков"

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2" был взорваны врагами энергетического суверенитета Германии. Магистрали необходимо восстановить и обеспечить их безопасность. Об этом заявил в четверг сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла. Он напомнил, что сегодня исполнилось два года с момента, "когда враги энергетического суверенитета Германии" взорвали "Северный поток" и была перерезана "артерия немецкой промышленности". "Наша фракция в бундестаге требует расследования и наказания всех виновных. "Северный поток" надо отремонтировать, запустить и обезопасить!" — написал политик на своей странице в социальной сети Х. Ранее издание Spiegel, ссылаясь на собственное расследование заявило, что операция по подрыву газопроводов обошлась примерно в 300 тысяч долларов, финансирование производилось из частных источников. Издание также утверждает, что в подрыве участвовали несколько человек, преимущественно гражданских лиц, а организатором является бывший агент украинских спецслужб Роман Червинский.В среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт подтвердил, что в ходе расследования было выдано несколько ордеров на арест. Ранее немецкие СМИ сообщали об одном ордере — на гражданина Украины, который якобы успел покинуть ФРГ, а затем и Польшу на автомобиле украинского посольства. Одно из изданий разместило его фото. Это помогло установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Кроме того, сообщалось, что у него в сообщниках была супружеская пара.Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240926/sevpotok-851814362.html

германия

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германия, северный поток-2, подрыв "северных потоков"