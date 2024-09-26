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"Этого хочет большинство". В Германии сделали заявление об Украине
"Этого хочет большинство". В Германии сделали заявление об Украине - 26.09.2024, ПРАЙМ
"Этого хочет большинство". В Германии сделали заявление об Украине
Большинство жителей Германии хочет окончания украинского конфликта путем переговоров. Об этом заявила депутат парламента ФРГ от партии "Союз Сары Вагенкнехт —... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T23:52+0300
2024-09-26T23:52+0300
2024-09-26T23:52+0300
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Большинство жителей Германии хочет окончания украинского конфликта путем переговоров. Об этом заявила депутат парламента ФРГ от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Севим Дагделен на своей странице в соцсети X.По ее словам, подавляющее большинство немцев хотят завершения конфликта путем переговоров вместо поставок новых вооружений Киеву. Кроме того, относительное большинство жителей ФРГ против размещения в стране американских ракет, которые могут быть использованы для атак по территории России. "Дипломатия — вместо эскалации", — подчеркнула политик.В июле текущего года президент РФ Владимир Путин заявил, что прекращение боевых действий на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Глава государства отмечал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.После нападения ВСУ на Курскую область президент РФ назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по урегулированию конфликта, которые ранее озвучил Путин, не аннулированы, но пока Россия не будет разговаривать с Киевом.
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Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, конфликт, переговоры
"Этого хочет большинство". В Германии сделали заявление об Украине
Депутат бундестага Дагделен: большинство людей в ФРГ ждет переговоров по Украине
МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ.
Большинство жителей Германии хочет окончания украинского конфликта путем переговоров. Об этом заявила депутат парламента ФРГ от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Севим Дагделен на своей странице в соцсети X
.
По ее словам, подавляющее большинство немцев хотят завершения конфликта путем переговоров вместо поставок новых вооружений Киеву. Кроме того, относительное большинство жителей ФРГ против размещения в стране американских ракет, которые могут быть использованы для атак по территории России.
"Дипломатия — вместо эскалации", — подчеркнула политик.
В июле текущего года президент РФ Владимир Путин заявил, что прекращение боевых действий на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Глава государства отмечал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.
После нападения ВСУ на Курскую область президент РФ назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по урегулированию конфликта, которые ранее озвучил Путин, не аннулированы, но пока Россия не будет разговаривать с Киевом.
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