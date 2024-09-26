https://1prime.ru/20240926/germaniya-851816375.html

"Этого хочет большинство". В Германии сделали заявление об Украине

"Этого хочет большинство". В Германии сделали заявление об Украине - 26.09.2024, ПРАЙМ

"Этого хочет большинство". В Германии сделали заявление об Украине

Большинство жителей Германии хочет окончания украинского конфликта путем переговоров. Об этом заявила депутат парламента ФРГ от партии "Союз Сары Вагенкнехт —... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T23:52+0300

2024-09-26T23:52+0300

2024-09-26T23:52+0300

политика

германия

украина

конфликт

переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg

МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Большинство жителей Германии хочет окончания украинского конфликта путем переговоров. Об этом заявила депутат парламента ФРГ от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Севим Дагделен на своей странице в соцсети X.По ее словам, подавляющее большинство немцев хотят завершения конфликта путем переговоров вместо поставок новых вооружений Киеву. Кроме того, относительное большинство жителей ФРГ против размещения в стране американских ракет, которые могут быть использованы для атак по территории России. "Дипломатия — вместо эскалации", — подчеркнула политик.В июле текущего года президент РФ Владимир Путин заявил, что прекращение боевых действий на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Глава государства отмечал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.После нападения ВСУ на Курскую область президент РФ назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по урегулированию конфликта, которые ранее озвучил Путин, не аннулированы, но пока Россия не будет разговаривать с Киевом.

https://1prime.ru/20240926/kapitulyatsiya-851794004.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, украина, конфликт, переговоры