https://1prime.ru/20240926/ipo-851808960.html

Фонд недвижимости "Рентал ПРО" проводит SPO на 3 млрд рублей

Фонд недвижимости "Рентал ПРО" проводит SPO на 3 млрд рублей - 26.09.2024, ПРАЙМ

Фонд недвижимости "Рентал ПРО" проводит SPO на 3 млрд рублей

Фонд индустриальный недвижимости "Рентал ПРО" в четверг объявил о начале нового раунда размещение паев на сумму 3 миллиарда рублей. Заявки от квалифицированных... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T17:28+0300

2024-09-26T17:28+0300

2024-09-26T17:37+0300

рентал про

ipo

фонд

недвижимость

зпиф

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/77/841357720_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_21d54ce5b0493d67c4320e90b8b27348.jpg

МОСКВА, 26 сен – ПРАЙМ. Фонд индустриальный недвижимости "Рентал ПРО" в четверг объявил о начале нового раунда размещение паев на сумму 3 миллиарда рублей. Заявки от квалифицированных инвесторов принимаются до 3 октября. Привлечённые средства будут инвестированы в логистические комплексы и центры обработки данных (ЦОДы) в Подмосковье, сообщили в фонде."Рентал ПРО" находится под управлением управляющей компании "А класс капитал", которая заявляет о целевой доходности на уровне 22% годовых на 10-летнем горизонте. Выплата инвестиционного дохода пайщикам происходит ежемесячно.Фонд провел первичное размещение паев на Московской бирже по стандартам IPO в июне этого года. С тех пор подтвержденная доходность фонда составила 18,9% годовых.Заявки от квалифицированных инвесторов через ведущих брокеров принимаются до 3 октября."Рентал ПРО" отличается от других ЗПИФ недвижимости новаторской бизнес-моделью. Кроме получения дохода от аренды сданных в эксплуатацию объектов и процентов за пользование авансовыми платежами во время строительства здания мы делаем ставку на оперативную ротацию объектов – при наличии благоприятных условий продаем их из состава фонда на рынке, распределяя прибыль среди пайщиков. Взамен приобретаем новые объекты, в том числе на этапе строительства", - комментирует председатель экспертного совета УК "А класс капитал" Евгения Скаридова.В августе, после размещения паев фонда на Московской бирже, управляющая компания продала ЦОД на севере Москвы структурам Ростелекома.Интерес инвесторов к индустриальной недвижимости (логистические парки, дата-центры и промышленные объекты) связан с ее острым недостатком и соответственно ростом арендных ставок, которые формируют инвестиционный доход. Такая ситуация на рынке индустриальной недвижимости является следствием увеличившего спроса на склады со стороны компаний онлайн-торговли. Рост потребности в ЦОДах определяется потребностью в новых вычислительных мощностях со стороны государства и частных компании. Все большее использование приложений на основе искусственного интеллекта только усиливает эту тенденцию.Несмотря на рост ключевых ставок, публичные размещения в России продолжаются. Но проводят их лишь компании, способные предложить инвесторам высокую доходность. Ранее в этом месяце о планах провести IPO объявила IT компания Arenadata. Фонд "Рентал ПРО" станет вторым размещением этой осени.

https://1prime.ru/20240603/ipo-848769090.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рентал про, ipo, фонд, недвижимость, зпиф