https://1prime.ru/20240926/ipoteka-851807605.html

Набиуллина назвала снижение объемов выдачи ипотеки в России недраматическим

Набиуллина назвала снижение объемов выдачи ипотеки в России недраматическим - 26.09.2024, ПРАЙМ

Набиуллина назвала снижение объемов выдачи ипотеки в России недраматическим

Выдачи ипотеки в РФ в июле-августе снизились вдвое к первой половине года, но о драматическом падении речи не идет – это возврат к темпам 2022 года, сказала... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T15:55+0300

2024-09-26T15:55+0300

2024-09-26T15:55+0300

банк россии

россия

эльвира набиуллина

ипотека

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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в РФ в июле-августе снизились вдвое к первой половине года, но о драматическом падении речи не идет – это возврат к темпам 2022 года, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XXI Международном банковском форуме "Финансовый рынок: технологический суверенитет и структурная трансформация экономики". "Заметно замедление и в ипотеке. Если сравнивать с первой половиной года, то в июле-августе выдачи действительно снизились где-то вдвое – до 350 миллиардов рублей в месяц, но не стоит рассматривать это как драматическое падение, потому что на самом деле это темпы, которые мы видели в 2022 году", - сказала она. "По сути дела речь идет о возврате к сбалансированным темпам роста ипотеки, который не будет приводить к перегреву…, который не будет приводить к опережающему росту цен на жилье. И если такие выдачи, как в июле-августе, сохранятся до конца года, то ипотечный портфель по итогам этого года вырастет где-то на 12%, и это верхняя граница того диапазона роста кредитования, который мы оцениваем как сбалансированный темп", - добавила она.

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россия, эльвира набиуллина, ипотека