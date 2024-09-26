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Набиуллина назвала снижение объемов выдачи ипотеки в России недраматическим - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина назвала снижение объемов выдачи ипотеки в России недраматическим
Набиуллина назвала снижение объемов выдачи ипотеки в России недраматическим - 26.09.2024, ПРАЙМ
Набиуллина назвала снижение объемов выдачи ипотеки в России недраматическим
Выдачи ипотеки в РФ в июле-августе снизились вдвое к первой половине года, но о драматическом падении речи не идет – это возврат к темпам 2022 года, сказала... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T15:55+0300
2024-09-26T15:55+0300
банк россии
россия
эльвира набиуллина
ипотека
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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в РФ в июле-августе снизились вдвое к первой половине года, но о драматическом падении речи не идет – это возврат к темпам 2022 года, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XXI Международном банковском форуме "Финансовый рынок: технологический суверенитет и структурная трансформация экономики". "Заметно замедление и в ипотеке. Если сравнивать с первой половиной года, то в июле-августе выдачи действительно снизились где-то вдвое – до 350 миллиардов рублей в месяц, но не стоит рассматривать это как драматическое падение, потому что на самом деле это темпы, которые мы видели в 2022 году", - сказала она. "По сути дела речь идет о возврате к сбалансированным темпам роста ипотеки, который не будет приводить к перегреву…, который не будет приводить к опережающему росту цен на жилье. И если такие выдачи, как в июле-августе, сохранятся до конца года, то ипотечный портфель по итогам этого года вырастет где-то на 12%, и это верхняя граница того диапазона роста кредитования, который мы оцениваем как сбалансированный темп", - добавила она.
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россия, эльвира набиуллина, ипотека
Банк России, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, ипотека
15:55 26.09.2024
 
Набиуллина назвала снижение объемов выдачи ипотеки в России недраматическим

Набиуллина: выдачи ипотеки в РФ в июле-августе снизились, но не драматически

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Выдачи ипотеки в РФ в июле-августе снизились вдвое к первой половине года, но о драматическом падении речи не идет – это возврат к темпам 2022 года, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XXI Международном банковском форуме "Финансовый рынок: технологический суверенитет и структурная трансформация экономики".
"Заметно замедление и в ипотеке. Если сравнивать с первой половиной года, то в июле-августе выдачи действительно снизились где-то вдвое – до 350 миллиардов рублей в месяц, но не стоит рассматривать это как драматическое падение, потому что на самом деле это темпы, которые мы видели в 2022 году", - сказала она.
"По сути дела речь идет о возврате к сбалансированным темпам роста ипотеки, который не будет приводить к перегреву…, который не будет приводить к опережающему росту цен на жилье. И если такие выдачи, как в июле-августе, сохранятся до конца года, то ипотечный портфель по итогам этого года вырастет где-то на 12%, и это верхняя граница того диапазона роста кредитования, который мы оцениваем как сбалансированный темп", - добавила она.
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