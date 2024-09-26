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Кремль назвал изменения в ядерной доктрине сигналом Западу
Кремль назвал изменения в ядерной доктрине сигналом Западу - 26.09.2024, ПРАЙМ
Кремль назвал изменения в ядерной доктрине сигналом Западу
Обновленная ядерная доктрина России является сигналом для Запада о том, какие последствия ждут недружественные страны в случае нападения на Россию. Об этом... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T12:52+0300
2024-09-26T12:52+0300
2024-09-26T12:52+0300
политика
россия
кремль
ядерная программа
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Обновленная ядерная доктрина России является сигналом для Запада о том, какие последствия ждут недружественные страны в случае нападения на Россию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными", - отметил он в беседе с журналистами.Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что формулировки изменений в документе уже существуют, и решение о публикации их будет принято в будущем.Президент Владимир Путин предложил обсудить обновление государственной политики в области ядерного сдерживания, подчеркнув, что Россия сохраняет право на применение ядерного оружия в случае агрессии, включая создание угрозы суверенитету неядерным оружием.
https://1prime.ru/20240926/signal-851793890.html
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россия, кремль, ядерная программа
Политика, РОССИЯ, Кремль, ядерная программа
Кремль назвал изменения в ядерной доктрине сигналом Западу
Песков назвал изменения в "ядерную доктрину" сигналом недружественным странам
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Обновленная ядерная доктрина России является сигналом для Запада о том, какие последствия ждут недружественные страны в случае нападения на Россию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными", - отметил он в беседе с журналистами.
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что формулировки изменений в документе уже существуют, и решение о публикации их будет принято в будущем.
Президент Владимир Путин предложил обсудить обновление государственной политики в области ядерного сдерживания, подчеркнув, что Россия сохраняет право на применение ядерного оружия в случае агрессии, включая создание угрозы суверенитету неядерным оружием.
В Крыму назвали обновление ядерной доктрины РФ сигналом Западу