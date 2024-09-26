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США выделят Израилю 8,7 миллиарда долларов на военные нужды

США выделят Израилю 8,7 миллиарда долларов на военные нужды - 26.09.2024, ПРАЙМ

США выделят Израилю 8,7 миллиарда долларов на военные нужды

Израиль получит от Вашингтона пакет военной помощи на сумму 8,7 миллиарда долларов. Средства пойдут обеспечение израильской армии средствами ведения войны и... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T18:25+0300

2024-09-26T18:25+0300

2024-09-26T18:25+0300

вооружения

сша

израиль

финансовая помощь

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен - ПРАЙМ. Израиль получит от Вашингтона пакет военной помощи на сумму 8,7 миллиарда долларов. Средства пойдут обеспечение израильской армии средствами ведения войны и закупок оборонительных систем вооружений. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Израиля. Согласно сообщению пресс-службы, гендиректор минобороны генерал-майор в отставке Эяль Замир в Вашингтоне представил детали американского "пакета помощи для ведения войны в размере 8,7 миллиарда долларов". В пресс-службе также отметили, что 3,5 миллиарда долларов из пакета были уже переведены на счет минобороны Израиля. Сумма предназначена на основные военные закупки. Оставшиеся 5,2 миллиарда долларов пойдут на закупку систем ПВО, включая "Железный купол" и "Пращу Давида", а также продвинутую лазерную систему.

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сша, израиль, финансовая помощь