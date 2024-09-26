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ЦБ предложил использовать на кассах только один универсальный QR-код

ЦБ предложил использовать на кассах только один универсальный QR-код - 26.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ предложил использовать на кассах только один универсальный QR-код

Банк России предлагает законодательно закрепить наличие на кассах только одного универсального платежного QR-кода, заявила глава Банка России Эльвира... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T18:39+0300

2024-09-26T18:39+0300

2024-09-26T18:41+0300

банк россии

россия

кассы

qr-код

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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России предлагает законодательно закрепить наличие на кассах только одного универсального платежного QR-кода, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Предлагаем в законе закрепить норму, по которой на кассе будет только один QR, это будет универсальный QR, который должен работать на равноудаленной инфраструктуре, на наш взгляд, важно сделать это тоже обязательным в момент массового внедрения цифрового рубля, поэтому такой проект закона готовится", - сказала она на Международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России. Набиуллина отметила, что все платежные решения, тарифные модели будут сохраняться и это будет выгодно для банков. Для небольших банков это сократит зависимость от решений крупных игроков. В июне Банк России сообщил, что совместно с НСПК и рядом банков запустил пилот по использованию универсального платежного QR-кода. Тогда же Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк сообщили, что создают консорциум для внедрения единого платежного QR-кода в качестве альтернативы QR-коду от ЦБ на базе НСПК. В четверг "Сбер", Альфа-банк и Т-Банк подписали меморандум о создании консорциума для развития единого QR-кода, развитие которого будет строиться на технологии MultiQR, при этом Сбербанк передает все необходимые права и технологии. В августе в Сбербанке сообщали, что банк уверен, что сможет договориться с ЦБ и НСПК о создании единого платежного QR-кода. В сентябре "Сбер" сообщил, что основные дискуссии консорциума банков с НСПК о взаимной интеграции платформ оплаты по QR и биометрического эквайринга могут завершиться в 2024 году.

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россия, кассы, qr-код