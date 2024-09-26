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ЦБ предложил использовать на кассах только один универсальный QR-код - 26.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ предложил использовать на кассах только один универсальный QR-код
ЦБ предложил использовать на кассах только один универсальный QR-код - 26.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ предложил использовать на кассах только один универсальный QR-код
Банк России предлагает законодательно закрепить наличие на кассах только одного универсального платежного QR-кода, заявила глава Банка России Эльвира... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T18:39+0300
2024-09-26T18:41+0300
банк россии
россия
кассы
qr-код
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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России предлагает законодательно закрепить наличие на кассах только одного универсального платежного QR-кода, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Предлагаем в законе закрепить норму, по которой на кассе будет только один QR, это будет универсальный QR, который должен работать на равноудаленной инфраструктуре, на наш взгляд, важно сделать это тоже обязательным в момент массового внедрения цифрового рубля, поэтому такой проект закона готовится", - сказала она на Международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России. Набиуллина отметила, что все платежные решения, тарифные модели будут сохраняться и это будет выгодно для банков. Для небольших банков это сократит зависимость от решений крупных игроков. В июне Банк России сообщил, что совместно с НСПК и рядом банков запустил пилот по использованию универсального платежного QR-кода. Тогда же Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк сообщили, что создают консорциум для внедрения единого платежного QR-кода в качестве альтернативы QR-коду от ЦБ на базе НСПК. В четверг "Сбер", Альфа-банк и Т-Банк подписали меморандум о создании консорциума для развития единого QR-кода, развитие которого будет строиться на технологии MultiQR, при этом Сбербанк передает все необходимые права и технологии. В августе в Сбербанке сообщали, что банк уверен, что сможет договориться с ЦБ и НСПК о создании единого платежного QR-кода. В сентябре "Сбер" сообщил, что основные дискуссии консорциума банков с НСПК о взаимной интеграции платформ оплаты по QR и биометрического эквайринга могут завершиться в 2024 году.
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россия, кассы, qr-код
Банк России, РОССИЯ, кассы, QR-код
18:39 26.09.2024 (обновлено: 18:41 26.09.2024)
 
ЦБ предложил использовать на кассах только один универсальный QR-код

ЦБ предложил закрепить в законе наличие одного универсального QR-кода на кассах

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПродавец принимает оплату за топливо в магазине на автозаправочной станции сети "Газпромнефть", расположенной на Симферопольском шоссе.
Продавец принимает оплату за топливо в магазине на автозаправочной станции сети Газпромнефть, расположенной на Симферопольском шоссе. - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СОЧИ, 26 сен - ПРАЙМ. Банк России предлагает законодательно закрепить наличие на кассах только одного универсального платежного QR-кода, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Предлагаем в законе закрепить норму, по которой на кассе будет только один QR, это будет универсальный QR, который должен работать на равноудаленной инфраструктуре, на наш взгляд, важно сделать это тоже обязательным в момент массового внедрения цифрового рубля, поэтому такой проект закона готовится", - сказала она на Международном банковском форуме в Сочи, организованном Ассоциацией банков России.
Набиуллина отметила, что все платежные решения, тарифные модели будут сохраняться и это будет выгодно для банков. Для небольших банков это сократит зависимость от решений крупных игроков.
В июне Банк России сообщил, что совместно с НСПК и рядом банков запустил пилот по использованию универсального платежного QR-кода. Тогда же Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк сообщили, что создают консорциум для внедрения единого платежного QR-кода в качестве альтернативы QR-коду от ЦБ на базе НСПК.
В четверг "Сбер", Альфа-банк и Т-Банк подписали меморандум о создании консорциума для развития единого QR-кода, развитие которого будет строиться на технологии MultiQR, при этом Сбербанк передает все необходимые права и технологии.
В августе в Сбербанке сообщали, что банк уверен, что сможет договориться с ЦБ и НСПК о создании единого платежного QR-кода. В сентябре "Сбер" сообщил, что основные дискуссии консорциума банков с НСПК о взаимной интеграции платформ оплаты по QR и биометрического эквайринга могут завершиться в 2024 году.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
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Банк РоссииРОССИЯкассыQR-код
 
 
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