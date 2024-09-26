Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
NYT: сенатору США позвонил неизвестный, выдавший себя за Кулебу - 26.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240926/kuleba-851795758.html
NYT: сенатору США позвонил неизвестный, выдавший себя за Кулебу
NYT: сенатору США позвонил неизвестный, выдавший себя за Кулебу - 26.09.2024, ПРАЙМ
NYT: сенатору США позвонил неизвестный, выдавший себя за Кулебу
Неизвестный, представившийся бывшим министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, позвонил по видеосвязи сенатору США Бену Кардину, передает The New York... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T11:21+0300
2024-09-26T11:24+0300
украина
сша
дмитрий кулеба
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850747368_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_8dfc5df6dc151ea63fdc222fa6f539c1.jpg
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Неизвестный, представившийся бывшим министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, позвонил по видеосвязи сенатору США Бену Кардину, передает The New York Times."Человек, выдавший себя за бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, связался с сенатором, председателем комитета по международным отношениям Бенджамином Л. Кардином по видеозвонку в Zoom", - говорится в публикации.В газете заметили, что мошенник использовал технологию дипфейка, чтобы задать сенатору вопросы в области внешней политики. Кроме того, ранее сенатору направили письмо от имени Дмитрия Кулебы с приглашением присоединиться к видеозвонку на платформе.Однако, сенатор заподозрил обман, когда неизвестный начал задавать политические вопросы о предстоящих выборах в США и интересовался мнением Кардина о нанесении ударов вглубь России. Кардин прервал разговор и сообщил об инциденте в Государственный департамент США.Служба безопасности Сената в свою очередь признала, что использованная технология дипфейк выглядела крайне реалистично.
https://1prime.ru/20240906/lavrov-851378186.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/08/850747368_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_d3cff4d46323df43ec6fbe6d86cf22b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, дмитрий кулеба
УКРАИНА, США, Дмитрий Кулеба
11:21 26.09.2024 (обновлено: 11:24 26.09.2024)
 
NYT: сенатору США позвонил неизвестный, выдавший себя за Кулебу

NYT: неизвестный, выдавший себя за Кулебу, позвонил по видеосвязи сенатору США

© Фото : President Of UkraineДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© Фото : President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Неизвестный, представившийся бывшим министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, позвонил по видеосвязи сенатору США Бену Кардину, передает The New York Times.
"Человек, выдавший себя за бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, связался с сенатором, председателем комитета по международным отношениям Бенджамином Л. Кардином по видеозвонку в Zoom", - говорится в публикации.
В газете заметили, что мошенник использовал технологию дипфейка, чтобы задать сенатору вопросы в области внешней политики. Кроме того, ранее сенатору направили письмо от имени Дмитрия Кулебы с приглашением присоединиться к видеозвонку на платформе.
Однако, сенатор заподозрил обман, когда неизвестный начал задавать политические вопросы о предстоящих выборах в США и интересовался мнением Кардина о нанесении ударов вглубь России. Кардин прервал разговор и сообщил об инциденте в Государственный департамент США.
Служба безопасности Сената в свою очередь признала, что использованная технология дипфейк выглядела крайне реалистично.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2024
Лавров рассказал о впечатлениях от единственной встречи с Кулебой
6 сентября, 08:24
 
УКРАИНАСШАДмитрий Кулеба
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала