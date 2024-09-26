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NYT: сенатору США позвонил неизвестный, выдавший себя за Кулебу

NYT: сенатору США позвонил неизвестный, выдавший себя за Кулебу - 26.09.2024, ПРАЙМ

NYT: сенатору США позвонил неизвестный, выдавший себя за Кулебу

Неизвестный, представившийся бывшим министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, позвонил по видеосвязи сенатору США Бену Кардину, передает The New York... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T11:21+0300

2024-09-26T11:21+0300

2024-09-26T11:24+0300

украина

сша

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Неизвестный, представившийся бывшим министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, позвонил по видеосвязи сенатору США Бену Кардину, передает The New York Times."Человек, выдавший себя за бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, связался с сенатором, председателем комитета по международным отношениям Бенджамином Л. Кардином по видеозвонку в Zoom", - говорится в публикации.В газете заметили, что мошенник использовал технологию дипфейка, чтобы задать сенатору вопросы в области внешней политики. Кроме того, ранее сенатору направили письмо от имени Дмитрия Кулебы с приглашением присоединиться к видеозвонку на платформе.Однако, сенатор заподозрил обман, когда неизвестный начал задавать политические вопросы о предстоящих выборах в США и интересовался мнением Кардина о нанесении ударов вглубь России. Кардин прервал разговор и сообщил об инциденте в Государственный департамент США.Служба безопасности Сената в свою очередь признала, что использованная технология дипфейк выглядела крайне реалистично.

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украина, сша, дмитрий кулеба