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Кабмин повысит доступность лекарств для жителей сельской местности - 26.09.2024, ПРАЙМ
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Кабмин повысит доступность лекарств для жителей сельской местности
Кабмин повысит доступность лекарств для жителей сельской местности - 26.09.2024, ПРАЙМ
Кабмин повысит доступность лекарств для жителей сельской местности
Кабмин повысит доступность лекарств для жителей сельской местности, право получить лицензию на торговлю лекарственными препаратами получат все обособленные... | 26.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-26T10:19+0300
2024-09-26T10:19+0300
экономика
россия
лекарства
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Кабмин повысит доступность лекарств для жителей сельской местности, право получить лицензию на торговлю лекарственными препаратами получат все обособленные подразделения медицинских организаций в сельских населённых пунктах, сообщили в правительстве РФ. "Правительство продолжает системную работу, направленную на повышение доступности лекарств для жителей сельской местности. В ближайшее время все обособленные подразделения медицинских организаций в сельских населённых пунктах, где нет аптек, смогут получить лицензию на розничную торговлю лекарственными препаратами. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что ранее возможность отпускать льготные лекарства и продавать препараты в сельских населённых пунктах, где нет аптек, была только у амбулаторий, фельдшерских пунктов, отделений общей врачебной практики. "Снятие таких ограничений позволит повысить доступность лекарств для жителей сельской местности. Людям не придётся ездить в соседние населённые пункты, чтобы приобрести или получить лекарства по льготе", - подчеркнули в российском правительстве. Лицензию на розничную торговлю лекарствами в сельской местности можно будет получить по упрощённой схеме. Порядок данной процедуры будет утвержден в ближайшее время, добавили в кабмине.
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россия, лекарства
Экономика, РОССИЯ, лекарства
10:19 26.09.2024
 
Кабмин повысит доступность лекарств для жителей сельской местности

Правительство расширило возможности продажи лекарств в сельской местности

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк%Фармакологические препараты
%Фармакологические препараты - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Кабмин повысит доступность лекарств для жителей сельской местности, право получить лицензию на торговлю лекарственными препаратами получат все обособленные подразделения медицинских организаций в сельских населённых пунктах, сообщили в правительстве РФ.
"Правительство продолжает системную работу, направленную на повышение доступности лекарств для жителей сельской местности. В ближайшее время все обособленные подразделения медицинских организаций в сельских населённых пунктах, где нет аптек, смогут получить лицензию на розничную торговлю лекарственными препаратами. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что ранее возможность отпускать льготные лекарства и продавать препараты в сельских населённых пунктах, где нет аптек, была только у амбулаторий, фельдшерских пунктов, отделений общей врачебной практики.
"Снятие таких ограничений позволит повысить доступность лекарств для жителей сельской местности. Людям не придётся ездить в соседние населённые пункты, чтобы приобрести или получить лекарства по льготе", - подчеркнули в российском правительстве.
Лицензию на розничную торговлю лекарствами в сельской местности можно будет получить по упрощённой схеме. Порядок данной процедуры будет утвержден в ближайшее время, добавили в кабмине.
 
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