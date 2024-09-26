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Кабмин повысит доступность лекарств для жителей сельской местности

Кабмин повысит доступность лекарств для жителей сельской местности - 26.09.2024, ПРАЙМ

Кабмин повысит доступность лекарств для жителей сельской местности

Кабмин повысит доступность лекарств для жителей сельской местности, право получить лицензию на торговлю лекарственными препаратами получат все обособленные... | 26.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-26T10:19+0300

2024-09-26T10:19+0300

2024-09-26T10:19+0300

экономика

россия

лекарства

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МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Кабмин повысит доступность лекарств для жителей сельской местности, право получить лицензию на торговлю лекарственными препаратами получат все обособленные подразделения медицинских организаций в сельских населённых пунктах, сообщили в правительстве РФ. "Правительство продолжает системную работу, направленную на повышение доступности лекарств для жителей сельской местности. В ближайшее время все обособленные подразделения медицинских организаций в сельских населённых пунктах, где нет аптек, смогут получить лицензию на розничную торговлю лекарственными препаратами. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сказано в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что ранее возможность отпускать льготные лекарства и продавать препараты в сельских населённых пунктах, где нет аптек, была только у амбулаторий, фельдшерских пунктов, отделений общей врачебной практики. "Снятие таких ограничений позволит повысить доступность лекарств для жителей сельской местности. Людям не придётся ездить в соседние населённые пункты, чтобы приобрести или получить лекарства по льготе", - подчеркнули в российском правительстве. Лицензию на розничную торговлю лекарствами в сельской местности можно будет получить по упрощённой схеме. Порядок данной процедуры будет утвержден в ближайшее время, добавили в кабмине.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, лекарства